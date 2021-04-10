В Речице женщина споткнулась у подъезда - и получила серьезную травму. Кто виноват, выясняли в суде

Источник материала: Tut.by

Жительница Речицы подала в суд на предприятие, занимавшееся переустановкой лифтов в доме, из-за которого две недели провела на больничном, — и выиграла. Об этом сообщили в Гомельском областном суде.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В сентябре 2020 года женщина споткнулась о металлическую конструкцию у подъезда дома, где она живет. Конструкция была с острыми элементами, обращенными в сторону тротуара, — и женщина получила рваную рану правой ноги. Ей наложили швы, потом она была вынуждена долго ездить на перевязки. Две недели женщина не могла работать.

Позже стало известно, что конструкцию, не обозначив как следует, у подъезда оставили работники того самого предприятия по переустановке лифтов.

Женщина решила обратиться в суд за компенсацией морального вреда — и суд постановил, что ее требование оправданно. Предприятие выплатит пострадавшей тысячу рублей.