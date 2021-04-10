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В Витебске сегодня второй день прослушивания на X-Faсtor Belarus
10.04.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредкастинг X-Faсtor Belarus проходит в Витебске. Сегодня второй день прослушивания. Накануне перед профессиональным жюри выступили более пятидесяти исполнителей. В областной центр специально на предкастинг приехали жители разных городов. Самому старшему конкурсанту 61 год! Все вокалисты мечтают стать участниками грандиозного шоу.
Дарья Свиридова, участница конкурса X-Faсtor Belarus: "Это очень волнительно, такое в первый раз. Приезжаешь в новый город и ничего тут не знаешь. Хочется попробовать себя в чем-то новом!".
Виктория Алешко, певица, заслуженная артистка Беларуси, член жюри X-Faсtor Belarus: "Я очень хорошо знаю, что такое конкурс. Прекрасно понимаю, что такое волнение. Но самое главное для меня - не чистота нот. Вот жизнь - на сцене! Когда человек точно знает, что хочет этим заниматься, что это его призвание".
Поют исполнители а капелла. На следующей неделе творческая команда проекта отправится в Лиду.
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Предкастинг X-Faсtor Belarus проходит в Витебске. Сегодня второй день прослушивания. Накануне перед профессиональным жюри выступили более пятидесяти исполнителей. В...
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