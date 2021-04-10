Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многогранную личность задержали бойцы с организованной преступностью И мошенник, и митингующий… Многогранную личность задержали бойцы с организованной преступностью. Сообщается, что мужчина обещал людям участие в реалити-шоу...

И мошенник, и митингующий… Многогранную личность задержали бойцы с организованной преступностью. Сообщается, что мужчина обещал людям участие в реалити-шоу платно. Желание прославиться нашлось у сотни человек. Вот только получив наличные, организатор проекта отказался выполнять обязательства. Таким образом он обманул сотню человек, сумма ущерба превысила сто тысяч рублей. Когда в отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество, он скрылся в России. С 2016 года фигурант находился в межгосударственном розыске. Как только подозреваемый вернулся в Беларусь, стал активно участвовать в протестах. К тому же, в соцсетях он призывал блокировать дороги и бастовать.