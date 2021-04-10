Витебск в прошлом году потерял в три раза больше людей, чем в позапрошлом

Источник материала: Tut.by

По данным отчета Белстата о численности населения в республике на 1 января нынешнего года, в 2020-м в Витебске стало меньше на 1913 жителей. При этом с 2006 по 2018 год население областного центра только росло. Население области в 2020-м сократилось на 13 261 человека, сообщают «Народные новости Витебска».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Chris Barbalis / Unsplash

С начала 2000-х, за исключением нескольких лет, население Витебска увеличивалось: в 2001 году здесь жило 347 828 человек, а в начале 2021-го — 362 949.

Согласно отчету Белстата, в 2019 году население Витебска сократилось на 571 человека, а вот в 2020-м — на 1913. Получается, в прошлом году город потерял в 3,3 раза больше жителей, чем в позапрошлом.

Население Витебской области за 2020 год уменьшилось на 13 261 человек. Это самое большое сокращение население из всех регионов Беларуси — на 1,17%. Для сравнения, в Могилевской области этот показатель равен 0,9%, Гомельской — 0,8%, Гродненской — 0,75%, Брестской — на 0,7%, Минске — 0,5%, а в Минской области практически не изменился.

Уменьшение населения сильнее всего затронуло запад Витебской области. Так, в Глубокском районе в 2020 году сокращение населения увеличилось в 1,88 раза по сравнению с 2019-м (461 человек вместо 245), в Поставском — в 1,84 раза (684 человека вместо 372), в Браславском — в 1,74 раза (406 человек вместо 234).

С чем связана такая динамика, трудно сказать. Это могло произойти и из-за увеличения смертности от эпидемии COVID-19, и из-за роста эмиграции из Беларуси после президентских выборов 2020 года.

Данные по смертности в Беларуси за 2020 год пока не опубликованы.