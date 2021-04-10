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70 плакучих рябин высадили на территории мемориального комплекса "Тростенец"
10.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT70 плакучих рябин в память о страшной трагедии. Сегодня на территории мемориального комплекса "Тростенец" появились новые деревья. В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей представители администрации Заводского района и руководство столичного ГУВД приняли участие в облагораживании. Рябины на месте бывшего нацистского лагеря - это своего рода торжество мира над войной и символ непоколебимости советского народа, в том числе и белорусов.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: "Это пример молодому поколению. У нас и День леса сегодня. И в преддверии субботника, чтобы молодые сотрудники обратили внимание на своих руководителей".
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района г. Минска: "Только на территории Тростенца было замучено, убито порядка 200 тысяч граждан. Вот население Заводского района составляет 204 тысячи человек. У меня мурашки по телу, что здесь могло происходить. Тростенец, Бухенвальд, Освенцим. Это самые страшные места, куда можно было попасть в войну. Через лагеря прошло больше 18 млн советских граждан. Это страшная цифра".
Тростенец - крупнейший нацистский лагерь на территории Беларуси. В военные годы фашисты здесь уничтожили более 200 тысяч мирных жителей, военнопленных из Советского Союза, а также евреев - белорусских и депортированных из Австрии, Германии и Чехословакии.
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70 плакучих рябин в память о страшной трагедии. Сегодня на территории мемориального комплекса "Тростенец" появились новые деревья. В преддверии Международного дня...
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