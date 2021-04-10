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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 70 плакучих рябин высадили на территории мемориального комплекса "Тростенец" 70 плакучих рябин в память о страшной трагедии. Сегодня на территории мемориального комплекса "Тростенец" появились новые деревья. В преддверии Международного дня...

70 плакучих рябин в память о страшной трагедии. Сегодня на территории мемориального комплекса "Тростенец" появились новые деревья. В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей представители администрации Заводского района и руководство столичного ГУВД приняли участие в облагораживании. Рябины на месте бывшего нацистского лагеря - это своего рода торжество мира над войной и символ непоколебимости советского народа, в том числе и белорусов.Тростенец - крупнейший нацистский лагерь на территории Беларуси. В военные годы фашисты здесь уничтожили более 200 тысяч мирных жителей, военнопленных из Советского Союза, а также евреев - белорусских и депортированных из Австрии, Германии и Чехословакии.