Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле студенты и педагоги поделились идеями по достижению Целей устойчивого развития Волонтерство, гендерное равенство и благотворительность. Стратегию человечества по сохранению благополучия и мира на земле накануне обсудили студенты и педагоги...

Волонтерство, гендерное равенство и благотворительность. Стратегию человечества по сохранению благополучия и мира на земле накануне обсудили студенты и педагоги Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Встреча в рамках проекта "Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" - это формат открытого диалога. Участники делились своими идеями по достижению 17 Целей устойчивого развития.Проект "Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" стартовал в марте этого года. Открытые диалоги на университетских площадках проходят по всей стране.