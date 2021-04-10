|
В Гомеле студенты и педагоги поделились идеями по достижению Целей устойчивого развития
10.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВолонтерство, гендерное равенство и благотворительность. Стратегию человечества по сохранению благополучия и мира на земле накануне обсудили студенты и педагоги Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Встреча в рамках проекта "Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" - это формат открытого диалога. Участники делились своими идеями по достижению 17 Целей устойчивого развития.
Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Люди старшего поколения видят и понимают, что было 25 лет назад и что стало сейчас. Наша молодежь, которая родилась уже в суверенной стране, которая живет уже на протяжении этих 25 лет, должна понимать, благодаря чему это появилось и как страна достигла таких результатов. Это ведь совместный труд всех органов управления. Это совместный труд общественности".
Проект "Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" стартовал в марте этого года. Открытые диалоги на университетских площадках проходят по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтерство, гендерное равенство и благотворительность. Стратегию человечества по сохранению благополучия и мира на земле накануне обсудили студенты и педагоги...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)