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В Гомеле студенты и педагоги поделились идеями по достижению Целей устойчивого развития

10.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Волонтерство, гендерное равенство и благотворительность. Стратегию человечества по сохранению благополучия и мира на земле накануне обсудили студенты и педагоги Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Встреча в рамках проекта "Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" - это формат открытого диалога. Участники делились своими идеями по достижению 17 Целей устойчивого развития.

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Люди старшего поколения видят и понимают, что было 25 лет назад и что стало сейчас. Наша молодежь, которая родилась уже в суверенной стране, которая живет уже на протяжении этих 25 лет, должна понимать, благодаря чему это появилось и как страна достигла таких результатов. Это ведь совместный труд всех органов управления. Это совместный труд общественности".

Проект "Устойчивое развитие - будущее планеты в наших руках" стартовал в марте этого года. Открытые диалоги на университетских площадках проходят по всей стране.

 
 
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Волонтерство, гендерное равенство и благотворительность. Стратегию человечества по сохранению благополучия и мира на земле накануне обсудили студенты и педагоги...
 
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