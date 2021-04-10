|
На связь выходят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
10.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)