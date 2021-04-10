|
В Украину не пустили автобус из Беларуси: у всех 35 пассажиров - поддельные справки о ПЦР-тестах
10.04.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Дольск», поддельные. Об этом
Пограничники обратили внимание, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.
Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.
Если вам известно что-либо о судьбе пассажиров или вы сами находитесь в этом автобусе — напишите нам в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)