В Украину не пустили автобус из Беларуси: у всех 35 пассажиров - поддельные справки о ПЦР-тестах

Источник материала: Tut.by

Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Дольск», поддельные. Об этом сообщает украинская пограничная служба.





Пограничники обратили внимание, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.









Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.





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