Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый дипломатический турнир по настольному теннису проходит на базе Республиканского центра олимпийской подготовки Теннисный дебют. Первый дипломатический турнир по настольному теннису был торжественно открыт на базе Республиканского центра олимпийской подготовки. Этот вид...

Теннисный дебют. Первый дипломатический турнир по настольному теннису был торжественно открыт на базе Республиканского центра олимпийской подготовки. Этот вид спорта помогает работникам различных дипмиссий в Беларуси поддерживать себя в отличной физической форме. Участники признаются, что подобный активный досуг помогает налаживать международные связи.Турнир для дипломатов проходит при поддержке Министерства спорта и туризма Беларуси, посольства Российской Федерации и любительского футбольного клуба "Дипломат". Организатором выступает Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис".