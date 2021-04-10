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Первый дипломатический турнир по настольному теннису проходит на базе Республиканского центра олимпийской подготовки

10.04.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теннисный дебют. Первый дипломатический турнир по настольному теннису был торжественно открыт на базе Республиканского центра олимпийской подготовки. Этот вид спорта помогает работникам различных дипмиссий в Беларуси поддерживать себя в отличной физической форме. Участники признаются, что подобный активный досуг помогает налаживать международные связи. 

Турнир для дипломатов проходит при поддержке Министерства спорта и туризма Беларуси, посольства Российской Федерации и любительского футбольного клуба "Дипломат". Организатором выступает Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис".

 
 
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Теннисный дебют. Первый дипломатический турнир по настольному теннису был торжественно открыт на базе Республиканского центра олимпийской подготовки. Этот вид...
 
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