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Госавтоинспекция проводит акцию "Трезвый водитель"
10.04.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня стартовала республиканская акция "Трезвый водитель". Она продлится по 19 апреля. Особое внимание дорожной милиции - грубым нарушениям ПДД. Это как раз управление авто пьяным. Мониторинги пройдут на трассах, а также в сельской местности и в местах отдыха. К слову, в ГАИ отмечают, что с наступлением теплых дней нетрезвых водителей становится больше. Всего же с начала года сотрудники ГАИ задержали 3 тысячи 800 пьяных за рулем. А каждый пятый смертельный случай в ДТП происходит по вине выпивших водителей.
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: "В прошлом году по вине нетрезвых водителей погибли 115 человек, еще 400 получили травмы. Мы видим, что по вине пьяных водителей в ДТП погибает каждый пятый. И мы очень благодарны тем людям, которые, являясь свидетелями, звонят. Многие сами пытаются, тем самым спасают жизнь и здоровье. Мы ни в коем случае не советуем употреблять алкоголь. Остаточное - такого нет. И, конечно же, это влияет на безопасность дорожного движения".
Ужесточена ответственность за вождение в нетрезвом виде
Напомним, с 1 марта вступили в силу изменения в КоАП. Так, если шофер первый раз попался пьяным и уровень алкоголя в крови от 0,3 до 0,8 промилле, то ему грозит штраф до 100 базовых и лишение прав на 3 года. Если уровень алкоголя выше 0,8 промилле, то заплатить придется уже 200 базовых, плюс лишение водительского удостоверения на 5 лет. В случае повторности нарушения виновнику грозит уголовная статья, конфискация авто, а также штраф до 29 тысяч рублей.
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Сегодня стартовала республиканская акция "Трезвый водитель". Она продлится по 19 апреля. Особое внимание дорожной милиции - грубым нарушениям ПДД. Это как раз...
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