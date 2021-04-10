Источник материала: БT

Ужесточена ответственность за вождение в нетрезвом виде

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госавтоинспекция проводит акцию "Трезвый водитель" Сегодня стартовала республиканская акция "Трезвый водитель". Она продлится по 19 апреля. Особое внимание дорожной милиции - грубым нарушениям ПДД. Это как раз...

Сегодня стартовала республиканская акция "Трезвый водитель". Она продлится по 19 апреля. Особое внимание дорожной милиции - грубым нарушениям ПДД. Это как раз управление авто пьяным. Мониторинги пройдут на трассах, а также в сельской местности и в местах отдыха. К слову, в ГАИ отмечают, что с наступлением теплых дней нетрезвых водителей становится больше. Всего же с начала года сотрудники ГАИ задержали 3 тысячи 800 пьяных за рулем. А каждый пятый смертельный случай в ДТП происходит по вине выпивших водителей.Напомним, с 1 марта вступили в силу изменения в КоАП. Так, если шофер первый раз попался пьяным и уровень алкоголя в крови от 0,3 до 0,8 промилле, то ему грозит штраф до 100 базовых и лишение прав на 3 года. Если уровень алкоголя выше 0,8 промилле, то заплатить придется уже 200 базовых, плюс лишение водительского удостоверения на 5 лет. В случае повторности нарушения виновнику грозит уголовная статья, конфискация авто, а также штраф до 29 тысяч рублей.