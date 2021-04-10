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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Красном Береге проходят мероприятия памяти узников концлагерей Особенно агрессивно себя ведут некоторые государства и по части переписывания истории. Однако белорусы уж точно не позволят стереть из памяти ужасы войны,...

Особенно агрессивно себя ведут некоторые государства и по части переписывания истории. Однако белорусы уж точно не позволят стереть из памяти ужасы войны, репрессии и гонения прошлого века.В эти дни в Красном Береге проходят мероприятия памяти узников концлагерей. В 1944-м эта территория стала кошмаром для тысяч детей. По приказу Гитлера здесь был создан один из пяти детских концлагерей. Через пересыльный пункт Красный Берег прошло более 15 тысяч человек, 12 тысяч из них - это дети до 15 лет. В дальнейшем их использовали как доноров крови, чтобы реабилитировать немецких солдат. Почтить их память и возложить венки, каждый год по давней традиции сюда приходит молодое поколение Красного Берега.Только сегодня в Красном Береге ожидают более 10 экскурсионных групп.