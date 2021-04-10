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В Красном Береге проходят мероприятия памяти узников концлагерей

10.04.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенно агрессивно себя ведут некоторые государства и по части переписывания истории. Однако белорусы уж точно не позволят стереть из памяти ужасы войны, репрессии и гонения прошлого века.

В эти дни в Красном Береге проходят мероприятия памяти узников концлагерей. В 1944-м эта территория стала  кошмаром для тысяч детей. По приказу Гитлера здесь был создан один из пяти детских концлагерей. Через пересыльный пункт Красный Берег прошло более 15 тысяч человек, 12 тысяч из них - это дети до 15 лет. В дальнейшем их использовали как доноров крови, чтобы реабилитировать немецких солдат. Почтить их память и возложить венки, каждый год по давней традиции сюда приходит молодое поколение Красного Берега. 

Наталья Тимохова, экскурсовод филиала "Красный Берег" Жлобинского историко-краеведческого музея: "Каждому малышу на шею вешали картонную табличку. На ней были указаны фамилия, имя, возраст и резус-фактор. Мемориал жертвам детям войны увековечивает память любого ребенка, независимо от того, был он здесь в концентрационном лагере либо в каком-то другом, потому что для любого ребенка война - это голод, холод, одиночество, потеря родных и близких. Это всегда боль".

Максим Сочивко, студент Краснобережского государственного аграрного колледжа: "Я испытал страх и ужас от пережитого этими детьми. Они были нашими ровесниками… Мы живем в мирное время, а им пришлось пережить этот ужас. Многие из них потеряли родителей и остались в руках самих себя. Это поколение потеряло детство и пережило такой ужас, которого я бы не пожелал даже своему врагу".

Только сегодня в Красном Береге ожидают более 10 экскурсионных групп.

 
 
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Особенно агрессивно себя ведут некоторые государства и по части переписывания истории. Однако белорусы уж точно не позволят стереть из памяти ужасы войны,...
 
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