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В Витебске прослушивания на X-Factor Belarus проходят в ритме нон-стоп

10.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске - второй день предкастинга X-Factor Belarus. Накануне профессиональное жюри оценило более полусотни исполнителей. По условиям, попробовать свои силы могут вокалисты старше 16 лет. Поют конкурсанты без музыкального сопровождения, песню выбирают на свое усмотрение. Прослушивания проходят в ритме нон-стоп.

Яна Синица, участница конкурса X-Factor Belarus: "Мне очень давно хотелось побывать на таких масштабных проектах, испытать себя. По роду деятельности я вокалист, преподаватель. Волнуешься, стараешься собраться, чтобы все получилось".

Вадим Позняк, участник конкурса X-Factor Belarus: "Для меня это огромная возможность, шанс осуществить свою мечту. И это очень круто, что у нас в Беларуси есть такие проекты, это замечательно".

Уже на следующей неделе команда X-Factor Belarus отправится в Гродненскую область. Предкастинг пройдет в Лиде.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске - второй день предкастинга X-Factor Belarus. Накануне профессиональное жюри оценило более полусотни исполнителей. По условиям, попробовать свои силы могут...
 
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