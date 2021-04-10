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Бэтмен, Пеннивайз, Джейсон Вурхиз, и все на лыжах! Как под Логойском прошло закрытие лыжного сезона - знаменитый «Californication»
10.04.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солнце, лыжи или сноуборд, оригинальный костюм и бассейн с ледяной водой в финале. Так, в субботу, 10 апреля под Логойском закрыли зимний сезон грандиозной вечеринкой Californication-2021. Десятки участников в забавных костюмах, специально приготовленная снежная трасса, трамплин и бассейн с ледяной водой в финале. Так прощаются с зимой любители снега и лыж.
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Бэтмен, Пеннивайз, Джейсон Вурхиз, и все на лыжах! Как под Логойском прошло закрытие лыжного сезона - знаменитый «Californication»
Десятки участников в забавных костюмах, специально приготовленная снежная трасса, трамплин и бассейн с ледяной водой в финале. Так прощаются с зимой любители...
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