Бэтмен, Пеннивайз, Джейсон Вурхиз, и все на лыжах! Как под Логойском прошло закрытие лыжного сезона - знаменитый «Californication»

Источник материала: Tut.by

Солнце, лыжи или сноуборд, оригинальный костюм и бассейн с ледяной водой в финале. Так, в субботу, 10 апреля под Логойском закрыли зимний сезон грандиозной вечеринкой Californication-2021. Десятки участников в забавных костюмах, специально приготовленная снежная трасса, трамплин и бассейн с ледяной водой в финале. Так прощаются с зимой любители снега и лыж.























































