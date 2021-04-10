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Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один"

10.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв отношений с другими государствами и с нашими соседями. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один".

Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные шаги со стороны соседей

Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношении белорусского государства со стороны западных соседей. Их политика не находит поддержки и гражданским обществом самим этих стран.

Глава МИД в проекте "Вопрос номер один"

Выявлен ряд иностранных организаций с сомнительной деятельностью в нашей стране

Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы более пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнения у правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка.

Глава МИД в проекте "Вопрос номер один"

Как будем строить отношения с нашими западными и южными соседями? А какие страны показывают пример крепкого дружественного сотрудничества государств? Какую аппаратную борьбу приписывают министру иностранных дел, и кто автор резонансного ответа Американскому посольству? Первый выпуск нового проекта "Вопрос номер один" уже на ютюб-канале АТН.

 
Теги: Новости
 
 
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Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв отношений с другими государствами и с нашими соседями. Это подчеркнул министр иностранных...
 
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