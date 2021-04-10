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Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один"
10.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв отношений с другими государствами и с нашими соседями. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в новом проекте Агентства теленовостей
Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные шаги со стороны соседей
Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношении белорусского государства со стороны западных соседей. Их политика не находит поддержки и гражданским обществом самим этих стран.
Выявлен ряд иностранных организаций с сомнительной деятельностью в нашей стране
Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы более пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнения у правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка.
Глава МИД в проекте "Вопрос номер один"
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