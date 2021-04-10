ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проект "Диспозиция" о войсках ПВО

10.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Войска ПВО, пожалуй, самый востребованный компонент большинства армий мира. Национальная система защиты неба строится с учетом мирового опыта, экономических возможностей и динамично меняющейся военно-политической обстановки. Военные эксперты не без оснований причисляют белорусскую модель к одной из совершенных в Европе. В апреле специалисты противовоздушной обороны отмечают профессиональный праздник. Об особенностях укрепления рубежей в пятом океане - проект "Диспозиция".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Войска ПВО, пожалуй, самый востребованный компонент большинства армий мира. Национальная система защиты неба строится с учетом мирового опыта, экономических...
 
Новости дня
Новости общества
 
Виртуальные мошенники вновь проверяют белорусов на прочность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by