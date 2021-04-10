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Проект "Диспозиция" о войсках ПВО
10.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВойска ПВО, пожалуй, самый востребованный компонент большинства армий мира. Национальная система защиты неба строится с учетом мирового опыта, экономических возможностей и динамично меняющейся военно-политической обстановки. Военные эксперты не без оснований причисляют белорусскую модель к одной из совершенных в Европе. В апреле специалисты противовоздушной обороны отмечают профессиональный праздник. Об особенностях укрепления рубежей в пятом океане - проект "Диспозиция".
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Войска ПВО, пожалуй, самый востребованный компонент большинства армий мира. Национальная система защиты неба строится с учетом мирового опыта, экономических...
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