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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект "Диспозиция" о войсках ПВО Войска ПВО, пожалуй, самый востребованный компонент большинства армий мира. Национальная система защиты неба строится с учетом мирового опыта, экономических...

Войска ПВО, пожалуй, самый востребованный компонент большинства армий мира. Национальная система защиты неба строится с учетом мирового опыта, экономических возможностей и динамично меняющейся военно-политической обстановки. Военные эксперты не без оснований причисляют белорусскую модель к одной из совершенных в Европе. В апреле специалисты противовоздушной обороны отмечают профессиональный праздник. Об особенностях укрепления рубежей в пятом океане - проект "Диспозиция".