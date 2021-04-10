Виртуальные мошенники вновь проверяют белорусов на прочность

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Только за первые 2 месяца этого года зафиксировано свыше 4 тыс. киберпреступлений общим ущербом более 5 млн рублей. Аферисты звонят от имени банков или выманивают реквизиты карт на сайте объявлений. Ежегодно во всем мире преступный бизнес в сети Интернет набирает обороты.

Сергей Майсейшин, начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Нацбанка Беларуси: "Это проблема не только Беларуси, но и у россиян это серьезная проблема. НБРБ разрабатывает нормативно-правовой акт, который направлен на усиление противодействие кибермошенничеству с использованием банковских платежных карт".

Дмитрий Бродко, следователь по особо важным делам центрального аппарата СК Беларуси: "С 14 апреля вступают изменения в законодательство, в котором реализованы, в том числе и инициативы СК, направленные на фиксацию электронных следов преступления. Реализованы такие инициативы, как наложение ареста на криптовалюту, фиксации следов компьютерных преступлений до возбуждения уголовного дела".

Как действуют виртуальные воры и что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников? Журналисты " Главного эфира" узнали новшества в законе и тонкости тайной работы. Обо всем этом расскажем завтра в 21:00.