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Инна Пилевич беседовала директором Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Руммо.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений В Беларуси продолжает свою работу Конституционная комиссия. До 1 августа Главе государства представят выработанные предложения по изменению Основного закона...

В Беларуси продолжает свою работу Конституционная комиссия. До 1 августа Главе государства представят выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего вынесения на республиканский референдум. В составе Конституционной комиссии 36 человек с разными взглядами и подходами, это позволяет под разными углами рассмотреть проблемы и внесенные предложения. Медицинский подход к главному закону страны и подробности работы Конституционной комиссии.