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Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений
10.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжает свою работу Конституционная комиссия. До 1 августа Главе государства представят выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего вынесения на республиканский референдум. В составе Конституционной комиссии 36 человек с разными взглядами и подходами, это позволяет под разными углами рассмотреть проблемы и внесенные предложения. Медицинский подход к главному закону страны и подробности работы Конституционной комиссии.
Инна Пилевич беседовала директором Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Руммо.
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В Беларуси продолжает свою работу Конституционная комиссия. До 1 августа Главе государства представят выработанные предложения по изменению Основного закона...
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