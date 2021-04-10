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Данные Минздрава по COVID-19 на 10 апреля
10.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтатистика нашего Минздрава. За сутки зарегистрированы 1 433 пациента с COVID-19, выписаны 1 360 пациентов, выполнено 18 718 тестов.
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Статистика нашего Минздрава. За сутки зарегистрированы 1 433 пациента с COVID-19, выписаны 1 360 пациентов, выполнено 18 718 тестов.
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