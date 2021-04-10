Источник материала: БT

В этот год - Год народного единства и год 80-летия начала Великой Отечественной войны - белорусы сплачиваются в намерении защитить свою историческую память от массированных атак. Причем таких агрессивных схваток за историю, которые идут сейчас, мир еще не видел. Это, прежде всего, касается попыток провести ревизию итогов той страшной войны. "Неугасима память поколений" - по всей Беларуси в эти дни вспоминают жертв фашистских лагерей смерти. В местах, где каратели в годы оккупации устраивали самые бесчеловечные казни, сегодня собираются люди нескольких поколений, чтобы вспомнить каждого, кто навсегда остался в белорусской земле. Миллионы людей - старики, женщины, дети, военнослужащие, евреи. Нацисты уничтожали всех. Изнуряли тяжелым трудом, умерщвляли в газовых камерах, сжигали заживо. Один из четырех крупнейших концлагерей в Европе - Тростенец. Елена Бормотова - о том, что забыть невозможно.

Памяти узников фашистских концлагерей

Школьники с фотографиями замученных, удушенных и сожженных узников Тростенца. Они разными путями попадали в лагерь. Живым выйти было практически невозможно.

Последняя казнь нацистов над мирным населением состоялась за несколько дней до освобождения Беларуси. Когда сюда пришли советские войска, сарай, где сжигали людей, еще догорал.

Тростенец - это самый крупный на оккупированной территории Советского Союза и один из крупнейших в Европе лагерей смерти. Он состоял из трех зон: Благовщины - месте массовых уничтожений, Малого Тростенца - трудового лагеря, и Шашковки - месте сожжения. Здесь в примитивном крематории были сожжены 500 тыс. человек. Всего в Тростенце, по данным чрезвычайной государственной комиссии, было уничтожено 206,5 тыс. человек.

Тростенец - крупнейший лагерь смерти на территории Беларуси

И эта цифра не окончательная. Данные ЧГК были приблизительными. Ведь нацисты уже в конце 1943 года начинают заметать следы своих преступлений. Работают зондеркоманды, которые из земли извлекали трупы и сжигали их. Оставляя пепел и костную массу. Таким образом, посчитать количество погибших не представляется возможным. И даже этот пепел они старались уничтожить - им удобряли поля в трудовом лагере.

Анатолий Моисеев, председатель Минской районной организации ветеранов: "Память - это самое главное, что мы можем сегодня дать тем, кто погиб в концлагерях. Ведь через концлагеря прошло более 340 тыс. наших земляков. Несмотря на жесточайшие условия, они боролись и там с фашистом. Они создавали подпольные организации, они делали подкопы для того, чтобы навредить фашистам".

Березовая аллея - в память о сожженных узниках Тростенца

Шашковка, где находилась яма-печь Тростенецкого лагеря, - территория Новодворского сельского совета. О страшном месте напоминает лишь скромный мемориал советского периода. Дорогу к нему сегодня обозначили березовой аллеей. Ее высаживали представители нескольких поколений.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: "Самое главное, чтобы не только в Год народного единства, но и в каждый другой год была преемственность поколений. Такая, как она сегодня здесь. Здесь есть и дети - учащиеся школы, которые сюда пришли с портретами тех, кто закончил свою жизнь здесь. И мы, среднее поколение, наши дети. И те люди - ветераны, и оставшиеся в живых немногочисленные узники, которые сегодня являются живыми свидетелями тех лет. Они не только живые свидетели, они и живая совесть нашего времени".

Памяти узников фашистских концлагерей

Зверства нацистских преступников и тех, кто им помогал, уже в июле 1944-го попали на пленку чрезвычайной государственной комиссии. Фотографии стали тем документальным свидетельством, которое и спустя почти 80 лет невозможно оспорить. На месте лагеря смерти - мемориал, созданный в память о погибших в Тростенце белорусах и жителях Западной Европы. Ведь здесь были уничтожены евреи из Польши, Австрии, Германии и Чехии. А сегодня, чтобы не допустить амнезию истории, здесь высадили рябиновую аллею.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района г. Минска: "Тростенец, Бухенвальд, Освенцим. Это самые страшные места, куда можно было попасть в войну. Через лагеря прошло больше 18 млн советских граждан. Это страшная цифра".

На территории Минского района сегодня живут более 100 узников концлагерей. Многие детьми испытали боль, насилие и страх. То, о чем всю жизнь старались забыть, но из памяти события войны не сотрешь.

10 дней ада в болоте под открытым небом в марте 1944-го пережили 50 тыс. узников лагеря смерти в Озаричах. Людей использовали как бактериологическое оружие. Их заражали тифом, чтобы болезнь перекинулась на наступающие части Красной армии.









Григорий Коробанов, узник лагеря смерти Озаричи: "Мой дедушка нес взрослую дочку на руках, потому что все люди болели тифом: температура, люди горят. 20 лет девушке. И сам выбился из сил уже, и она идти не может. Он говорит: "Доченька, ты посиди здесь, я тебя приду забрать». Он же знал, что ее не заберет. Эта такая трагедия".

Детская кровь для солдат вермахта

Белорусские дети становились донорами для солдат вермахта. В специальные лагеря отбирали детей от 8 до 14. Это возраст, когда идет гормональное развитие и кровь считается особенно целебной. Солдаты немецкой армии быстрее выздоравливали.

Максим Сочивко, студент Краснобережского государственного аграрного колледжа: "Я испытал страх и ужас от пережитого этими детьми. Они были нашими ровесниками… Мы живем в мирное время, а им пришлось пережить этот ужас".

Красный Берег стал единственным на постсоветской территории мемориалом в память о детских лагерях. Только в Беларуси в годы оккупации действовало полтора десятка лагерей по забору крови у детей.

