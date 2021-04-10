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В столице готовятся к сезону фонтанов
11.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИскусственные гейзеры уже отремонтировали, сейчас готовят чаши и устанавливают насадки для распыления воды. Вскоре закружатся и аттракционы. Сразу несколько новинок для юных минчан подготовили в парке Горького. Комфортную инфраструктуру для отдыха создадут и на городских пляжах. О подготовке к весенне-летнему периоду - Елена Витко.
Фонтаны просыпаются после зимы
Спецодежда, лодка, баллон со сжатым воздухом... На первый взгляд кажется, что на реке Свислочь - учения водолазов. На самом же деле они реанимируют фонтан после зимней спячки.
Уже на поверхности конструкцию проверяют: все насосы, светильники... Запускают же водное шоу в тестовом режиме отсюда. Операторская - центр управления гейзером: от комплекса зависит работа всех систем.
Благоустраивают к сезону и городские парки. Убирают прошлогоднюю листву, обрезают ветки.
Новое оборудование к пляжному сезону
Наводят порядок и на прибрежных территориях. Любителей пляжного отдыха ждет новое оборудование.
На втором пляже Цнянского водохранилища уже появились деревянные беседки. Монтируют сейчас и воркаут-площадку со специальным покрытием. А вскоре здесь установят комплект лесной мебели для маломобильных граждан. К слову, в столице это второй инклюзивный пляж. В прошлом году безбарьерную среду обустроили на Заславском водохранилище.
Для комфорта жителей и гостей столицы установят также скамейки с навесами, металлические беседки, мангалы, теннисные столы. Завершить работы планируют до середины мая.
Аттракционы заработают 28 апреля
В парках отдыха идет наладка аттракционов, чтобы начало головокружительного сезона принесло исключительно приятные впечатления.
Запустят аттракционы только после многочисленных испытаний. Кстати, в Парке Горького, появится новый двухуровневый лабиринт. А вместо комнаты смеха - "виртуальная реальность".
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Искусственные гейзеры уже отремонтировали, сейчас готовят чаши и устанавливают насадки для распыления воды. Вскоре закружатся и аттракционы. Сразу несколько...
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