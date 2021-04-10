ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В столице готовятся к сезону фонтанов

11.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Искусственные гейзеры уже отремонтировали, сейчас готовят чаши и устанавливают насадки для распыления воды. Вскоре закружатся и аттракционы. Сразу несколько новинок для юных минчан подготовили в парке Горького. Комфортную инфраструктуру для отдыха создадут и на городских пляжах. О подготовке к весенне-летнему периоду - Елена Витко.
Фонтаны просыпаются после зимы

Спецодежда, лодка, баллон со сжатым воздухом... На первый взгляд кажется, что на реке Свислочь - учения водолазов. На самом же деле  они реанимируют фонтан после зимней спячки.

Уже на поверхности конструкцию проверяют: все насосы, светильники... Запускают же водное шоу в тестовом режиме отсюда. Операторская - центр управления гейзером: от комплекса зависит работа всех систем.

Первый водный аккорд сезона дадут 30 апреля. Около 200 водных струй в одно мгновение поднимутся ввысь. Светомузыкальный фонтан на Свислочи - самый зрелищный. Оценили жители столицы и искусственный источник на улице Пулихова. Сейчас подземную конструкцию очищают от песка и мусора. А на следующей неделе чаши всех фонтанов (их в столице более тридцати) наполнят водой.

Благоустраивают к сезону и городские парки. Убирают прошлогоднюю листву, обрезают ветки.

Новое оборудование к пляжному сезону

В столице готовятся к сезону фонтанов


Наводят порядок и на прибрежных территориях. Любителей пляжного отдыха ждет новое оборудование.

На втором пляже Цнянского водохранилища уже появились деревянные беседки. Монтируют сейчас и воркаут-площадку со специальным покрытием. А вскоре здесь установят комплект лесной мебели для маломобильных граждан. К слову, в столице это второй инклюзивный пляж. В прошлом году безбарьерную среду обустроили на Заславском водохранилище.

Для комфорта жителей и гостей столицы установят также скамейки с навесами, металлические беседки, мангалы, теннисные столы. Завершить работы планируют до середины мая.

Аттракционы заработают 28 апреля


В парках отдыха идет наладка аттракционов, чтобы начало головокружительного сезона принесло исключительно приятные впечатления.
Запустят аттракционы только после многочисленных испытаний. Кстати, в Парке Горького, появится новый двухуровневый лабиринт. А вместо комнаты смеха - "виртуальная реальность".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусственные гейзеры уже отремонтировали, сейчас готовят чаши и устанавливают насадки для распыления воды. Вскоре закружатся и аттракционы. Сразу несколько...
 
Новости дня
Новости общества
 
Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by