11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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История фашистских концлагерей - одна из самых черных страниц человеческой истории. Конвейеры смерти работали как часы и были не только методом устрашения и показателем господства, но и статьей дохода. По признаниям эсесовцев, каждый узник, продолжительность жизни которого в лагерях смерти составляла менее года, приносил Третьему рейху доход в полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

В память о страшной трагедии



11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в победном 1945-м сотни тысяч узников одного из крупнейших нацистских концлагерей Бухенвальд подняли восстание. В годы Второй мировой действовало порядка 14 тысяч конвейеров смерти. Было уничтожено 18 млн человек. Несколько миллионов в оккупированной Беларуси. Более 200 тыс. человек в Тростенце, в концлагере Шталаг 352 - более 80 тыс. узников.





Наталья Яцкевич, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Военнопленные, которые погибали в этом лагере от голода, от истощения, от болезней, от тифа. Потому что в ноябре-декабре 1941 года в лагере разразилась эпидемия тифа, которая унесла жизни 25 тыс. заключенных. Зимой их даже не хоронили. Стояла очень суровая зима, земля была мерзлая, невозможно было копать ямы, могилы. И только весной 1942 года умершие военнопленные были похоронены на кладбище, которое расположено с правой стороны от железной дороги".



Всего на территории Беларуси в годы оккупации действовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Белорусская глава кровавой нацистской истории - завтра в "Главном эфире" .



