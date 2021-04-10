"Тотальный диктант" прошел на всех континентах планеты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Просветительская акция "Тотальный диктант" прошла в субботу, она продлилась 17 часов.

При этом поучаствовать в акции можно было практически из любой точки мира. "Тотальный диктант" охватил в этом году 19 часовых поясов на всех континентах Земли. К акции присоединились 59 стран, в том числе Малайзия, Израиль, Австралия и остров Бали. Кроме того, участие в акции было доступно в онлайн-формате.

Столицей "Тотального диктанта", по итогам голосования, проводившегося на официальном сайте акции, стал Якутск, за город проголосовало более 11 тысяч человек.

Согласно правилам, в Якутск приехал писатель – автор текста для "Тотального диктанта". В этом году им стал Дмитрий Глуховский.

Среди других "диктаторов" - так называют чтецов акции - в этом году народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущий Валдис Пельш, певица Валерия, хореограф Егор Дружинин, актер Павел Деревянко, певец Дмитрий Маликов, актрисы Варвара Шмыкова, Анна Слю и Ирина Чериченко.

На английском языке текст диктанта читали музыкант Noize МС, телеведущие Виктория Боня и Елена Ханга, актриса Олеся Железняк, журналистка Алена Долецкая.

"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих проверить свою грамотность.

На протяжении четырех лет, начиная с 2016 года, в акции принимали участие и белорусы. В прошлом году "Тотальный диктант" не состоялся в Беларуси из-за пандемии, а в 2019-ом минчане во время акции установили рекорд по количеству отличников.

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