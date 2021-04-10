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Названа дата похорон принца Филиппа. Меган Маркл не приедет
11.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Букингемский дворец назвал дату и место похорон принца Филиппа: церемония прощания с герцогом Эдинбургским пройдет 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Прощание с принцем Филиппом пройдет в узком кругу семьи и близких, как того желал герцог: участвовать в церемонии будут не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 по минскому времени) в этот день будет объявлена минута молчания.
Проститься со своим дедом приедет принц Гарри, находящийся в США. А вот его супруга Меган Маркл на церемонию не приедет: британские СМИ сообщают, что беременная герцогиня Сассекская по рекомендации врача останется в Штатах и воздержится от поездки.
Кроме того, по данным
Как отмечает издание
В эти дни в Великобритании объявлен траур, в стране приспущены все флаги. У Елизаветы II он продлится до похорон супруга, после церемонии королева продолжит траур, но вернется к своим обязанностям.
Герцог Эдинбургский
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Британские телеканалы будут вести прямую трансляцию церемонии прощания, сами похороны, по воле герцога Эдинбургского пройдут в узком кругу.
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