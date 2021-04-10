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Названа дата похорон принца Филиппа. Меган Маркл не приедет

11.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Букингемский дворец назвал дату и место похорон принца Филиппа: церемония прощания с герцогом Эдинбургским пройдет 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Прощание с принцем Филиппом пройдет в узком кругу семьи и близких, как того желал герцог: участвовать в церемонии будут не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 по минскому времени) в этот день будет объявлена минута молчания.

Проститься со своим дедом приедет принц Гарри, находящийся в США. А вот его супруга Меган Маркл на церемонию не приедет: британские СМИ сообщают, что беременная герцогиня Сассекская по рекомендации врача останется в Штатах и воздержится от поездки.

Кроме того, по данным Sky News, не будет на похоронах и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: он "уступит место" члену королевской семьи.

Как отмечает издание Guardian, по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филипа.

В эти дни в Великобритании объявлен траур, в стране приспущены все флаги. У Елизаветы II он продлится до похорон супруга, после церемонии королева продолжит траур, но вернется к своим обязанностям. 

Герцог Эдинбургский скончался утром в пятницу в возрасте 99 лет – столетний юбилей принца Филиппа должен был состояться 10 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Британские телеканалы будут вести прямую трансляцию церемонии прощания, сами похороны, по воле герцога Эдинбургского пройдут в узком кругу.
 
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