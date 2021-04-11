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15 жертв, более 400 пострадавших. 10 лет назад произошел теракт в минском метро
11.04.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня исполняется десять лет со дня самого страшного теракта в новейшей истории Беларуси: тогда, 11 апреля 2011 года, в минском метро прогремел взрыв, унесший жизни пятнадцати человек, при этом сотни людей пострадали. Ровно через год после этого у входа на станцию метро «Октябрьская» был открыт памятный знак с именами погибших — в скорбную годовщину люди несут к нему цветы.
Взрыв в начале рабочей недели
Вечером в понедельник, 11 апреля 2011 года, на станции «Октябрьская» — самой загруженной в столичном метрополитене — было, как обычно, много людей. В 17.55:50 (время с камеры видеонаблюдения), в момент, когда со станции «Площадь Победы» прибыл состав, произошел сильный взрыв и тут же повалил удушливый дым. МВД позже сообщило, что мощность сдетонировавшего устройства измерялась в диапазоне от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте, бомба находилась на перроне под скамейкой возле места остановки второго вагона и была начинена поражающими элементами — гвоздями и металлическими шариками. Позже установили, что она была радиоуправляемой.
Взрыв был такой силы, что поначалу от очевидцев даже была информация об обрушении станции, но она не подтвердилась: упала лишь обшивка верхней части эскалатора и побелка с потолка. Там, где находилась бомба, образовалась воронка диаметром около 80 сантиметров.
Было ясно, что количество пострадавших измеряется сотнями. Через несколько минут на месте были первые бригады скорой помощи и спасатели. Противоречивая информация распространялась в интернете по "сарафанному радио", на телефоны специальных служб поступали многочисленные звонки.
— К нашему приезду раненых людей уже успели вынести на платформу, их положили на спинки от сидений поезда. Так людей выносили на улицу, потому что носилок не хватало. Я бы не сказал, что в метро была паника, особо никто не плакал и не кричал. Пострадавшие лежали на платформе и ничего не говорили. Помню парня, у которого был неприглядный перелом ноги, так он не проронил ни слова. Видимо, шок был такой сильный, что пострадавшие до конца не понимали происходящего. Некоторые жаловались на холод, и только одна женщина стонала от боли в машине скорой помощи. В основном в глаза бросались окровавленные и переломанные ноги, у многих были обожжены волосы, лица в саже. Стоит сказать, что некоторые пассажиры, которые не сильно пострадали и не растерялись, очень сильно нам помогли. Многие держали капельницы над пострадавшими, пока врачи оказывали им помощь, —
Меньше чем через два с половиной часа после взрыва на место трагедии
Погибшие и пострадавшие
Всего жертвами теракта стали 15 человек: 9 умерли на месте, трое в тот же день, еще трое вскоре скончались в больницах. Вот имена и возраст погибших:
1. Ольга Соловьева — 27 лет;
2. Татьяна Захаркова — 42 года;
3. Наталья Абражей — 44 года;
4. Галина Пикулик — 51 год;
5. Анна Шагойко — 56 лет;
6. Сергей Герасимчик — 17 лет;
7. Роман Каптюх — 21 год;
8. Сергей Сербаев — 22 года;
9. Юрий Климец — 23 года;
10. Виталий Бакан — 33 года;
11. Андрей Ильин — 37 лет (за его жизнь боролись полтора месяца);
12. Виталий Дайнеко — 40 лет;
13. Анатолий Наркевич — 51 год;
14. Анатолий Макейчик — 57 лет;
15. Александр Парфунцев — 57 лет.
Более двухсот человек получили ранения, десятки из них тяжелые —
Белорусы не остались безучастными к беде: активно сдавали кровь для пострадавших, жертвовали средства на их лечение и реабилитацию. В различных белорусских городах вскоре после трагедии прошли акции памяти.
Кого назвали виновными?
По факту взрыва возбудили дело по части 3 статьи 289 (Терроризм) Уголовного кодекса Беларуси. Республиканский оперативный штаб возглавил тогдашний председатель КГБ Вадим Зайцев, а руководить следственной группой было поручено Андрею Шведу — ныне генпрокурору Беларуси, а тогда заместителю генпрокурора. К расследованию привлекли в том числе специалистов российского ФСБ. Также
Меньше чем через сутки
Задержанными оказались 25-летние уроженцы Витебска — токарь Дмитрий Коновалов и электрик Владислав Ковалев, которые
Александр Лукашенко, говоря об исполнителе теракта,
Предварительное расследование
Суд и приговор
Суд в отрытом формате над Коноваловым и Ковалевым
Дмитрий Коновалов, которого назвали непосредственным исполнителем теракта, в суде
На предварительном следствии Коновалов также рассказал о своем участии во взрывах в столице в 2008 году. В суде заявлялось, что найти его можно было и раньше, еще до совершения им теракта в метро. В Витебске тогда же
Владислав Ковалев говорил о психологическом давлении со стороны следователей и отказался от данных ранее показаний. До начала процесса от допроса к допросу Ковалев
В суде допрашивали и Яну Почицкую — знакомую Коновалова из соцсети, которая до задержания находилась на квартире вместе с ним и Ковалевым. Еще были заслушаны показания около 80 потерпевших в результате взрыва.
Адвокаты обвиняемых говорили о присутствии
Оба обвиняемых 30 ноября
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В результате взрыва тогда погибли 15 человек, еще около двухсот получили ранения различной степени тяжести.
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