|
«К нынешнему состоянию отношусь как к командировке». Журналист Андрей Почобут пишет из СИЗО
11.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пошла третья неделя, как гродненский журналист Андрей Почобут находится в следственном изоляторе. Ему и еще четырем активистам не признанного властями Союза поляков предъявлены обвинения в разжигании национальной розни. Для Почобута это не первое уголовное дело, в 2011 его в закрытом режиме судили за «клевету» в отношении Лукашенко, вину он не признал. Из СИЗО он пишет, что не грустит и не опускает руки.
Андрей Почобут, как и другие фигуранты, были доставлены для содержания под стражей в Минск, находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского. В письме журналист отмечает, что он был морально готов к такому развитию событий — задержанию и уголовному преследованию.
— Не грущу, ни о чем не жалею и не опускаю руки, — пишет Андрей. — Понемногу готовлюсь к суду, он обещает быть очень интересным. Думаю о тех, кому довелось побывать в этих стенах. Это мой любимый писатель Песецкий, командир полка Виленских уланов Домбровский (он умер на Володарке в 1941-м), ксендз майор Баньковский и многие другие. Когда ведут по коридорам, пытаюсь запомнить их атмосферу, представить, какой она была в те безжалостные времена. Традиционно отношусь к своему нынешнему состоянию как к командировке, результатом которого будет статья или книга.
Андрей Почобут и «дело белорусских поляков»
В 2011 году Андрея Почобута, корреспондента польского издания Gazeta Wyborcza, уже судили (МИД лишило его аккредитации после серии критических статей). Журналиста обвиняли в клевете и оскорблении Лукашенко. Прокуратура перечисляла заголовки статей, которые легли в основу обвинения: «Время закручивать гайки», «Лукашенко нашел очередную цель», «В Беларуси выборы без выбора», «Говорите мне батька», «Лукашенко: Да, я сфальсифицировал выборы», «Предвыборный популизм по-белорусски». По версии следствия, в этих статьях «содержатся признаки публичного оскорбления президента Республики Беларусь». Сам Почобут вину не признал, незадолго до ареста он заявлял: «В этих публикациях содержится критика Лукашенко. Но мои публикации оскорблений не содержат — исключительно критику».
Процесс по делу Почобута проходил в закрытом режиме. Приговор суда — три года лишения свободы с отсрочкой на два года, журналист вышел на свободу в зале суда. Суд признал журналиста виновным в клевете (ст. 367 УК), второе обвинение, в оскорблении президента (ст. 368 УК), снято за отсутствием состава преступления.
25 марта Генпрокуратура
— Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа, — отмечено в сообщении прокуратуры.
Всего по этой статье было задержано пять представителей Союза поляков: Анжелика Борис, Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева.
МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с ситуацией. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что задержание и решение суда в отношении Борис недопустимы и противоречат международным стандартам. Глава польской дипломатии сообщил, что 24 марта поднял этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете безопасности ООН).
25 марта Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором указал на «дальнейшую эскалацию репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества в Беларуси». Он заявил, что Евросоюз ожидает от Беларуси соблюдения ее международных обязательств по уважению прав человека и основных свобод, призвал «немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Андрея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей».
31 марта белорусские правозащитники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почобута в 2011-м судили за «клевету» в отношении Лукашенко, вину он не признавал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)