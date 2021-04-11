«К нынешнему состоянию отношусь как к командировке». Журналист Андрей Почобут пишет из СИЗО

Источник материала: Tut.by

Пошла третья неделя, как гродненский журналист Андрей Почобут находится в следственном изоляторе. Ему и еще четырем активистам не признанного властями Союза поляков предъявлены обвинения в разжигании национальной розни. Для Почобута это не первое уголовное дело, в 2011 его в закрытом режиме судили за «клевету» в отношении Лукашенко, вину он не признал. Из СИЗО он пишет, что не грустит и не опускает руки.



Андрей Почобут Фото: facebook.com

Андрей Почобут, как и другие фигуранты, были доставлены для содержания под стражей в Минск, находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского. В письме журналист отмечает, что он был морально готов к такому развитию событий — задержанию и уголовному преследованию.

— Не грущу, ни о чем не жалею и не опускаю руки, — пишет Андрей. — Понемногу готовлюсь к суду, он обещает быть очень интересным. Думаю о тех, кому довелось побывать в этих стенах. Это мой любимый писатель Песецкий, командир полка Виленских уланов Домбровский (он умер на Володарке в 1941-м), ксендз майор Баньковский и многие другие. Когда ведут по коридорам, пытаюсь запомнить их атмосферу, представить, какой она была в те безжалостные времена. Традиционно отношусь к своему нынешнему состоянию как к командировке, результатом которого будет статья или книга.

Андрей Почобут и «дело белорусских поляков»

В 2011 году Андрея Почобута, корреспондента польского издания Gazeta Wyborcza, уже судили (МИД лишило его аккредитации после серии критических статей). Журналиста обвиняли в клевете и оскорблении Лукашенко. Прокуратура перечисляла заголовки статей, которые легли в основу обвинения: «Время закручивать гайки», «Лукашенко нашел очередную цель», «В Беларуси выборы без выбора», «Говорите мне батька», «Лукашенко: Да, я сфальсифицировал выборы», «Предвыборный популизм по-белорусски». По версии следствия, в этих статьях «содержатся признаки публичного оскорбления президента Республики Беларусь». Сам Почобут вину не признал, незадолго до ареста он заявлял: «В этих публикациях содержится критика Лукашенко. Но мои публикации оскорблений не содержат — исключительно критику».





Процесс по делу Почобута проходил в закрытом режиме. Приговор суда — три года лишения свободы с отсрочкой на два года, журналист вышел на свободу в зале суда. Суд признал журналиста виновным в клевете (ст. 367 УК), второе обвинение, в оскорблении президента (ст. 368 УК), снято за отсутствием состава преступления.

25 марта Генпрокуратура сообщила , что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной розни, санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы). В ведомстве заявили, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

— Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа, — отмечено в сообщении прокуратуры.

Всего по этой статье было задержано пять представителей Союза поляков: Анжелика Борис, Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с ситуацией. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что задержание и решение суда в отношении Борис недопустимы и противоречат международным стандартам. Глава польской дипломатии сообщил, что 24 марта поднял этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете безопасности ООН).

25 марта Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором указал на «дальнейшую эскалацию репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества в Беларуси». Он заявил, что Евросоюз ожидает от Беларуси соблюдения ее международных обязательств по уважению прав человека и основных свобод, призвал «немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Андрея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей».

31 марта белорусские правозащитники признали политзаключенными задержанных активистов не признанного властями Союза поляков. В защиту СПБ выступили польские диаспоры разных стран, в том числе Австралии, Венгрии, Канады, Украины, Франции.

Все фигуранты дела содержатся в СИЗО № 1. Адрес для писем: 220 030, г. Минск, ул. Володарского, 2.