Кто все эти люди? Тест по чиновникам Беларуси

Источник материала: Tut.by

Редкий месяц обходится без кадровых рокировок, проведенных Александром Лукашенко. Кто-то из чиновников отправляется помощником в область, некоторые — в другие страны, а кто-то уходит в никуда. За последние месяцы было немало перестановок. Впору запутаться, кто какой пост занимает. Давайте же проверим, насколько хорошо вы помните людей, решения которых определяют (по крайней мере, так считают некоторые) нашу жизнь.