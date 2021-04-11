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Кто все эти люди? Тест по чиновникам Беларуси

11.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Редкий месяц обходится без кадровых рокировок, проведенных Александром Лукашенко. Кто-то из чиновников отправляется помощником в область, некоторые — в другие страны, а кто-то уходит в никуда. За последние месяцы было немало перестановок. Впору запутаться, кто какой пост занимает. Давайте же проверим, насколько хорошо вы помните людей, решения которых определяют (по крайней мере, так считают некоторые) нашу жизнь.

 
 
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Давайте же проверим, насколько хорошо вы помните людей, решения которых определяют (по крайней мере, так считают некоторые) нашу жизнь.
 
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