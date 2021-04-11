Под Гродно подросток хотел спрыгнуть с трехэтажки. Он бегал по крыше, на земле за ним передвигали «куб жизни»

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе спасатели уговорили не прыгать с крыши трехэтажного дома 17-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

10 апреля в 19.46 в МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Жуковичи Гродненского района 17-летний парень собирается спрыгнуть с крыши трехэтажного дома, требуется помощь спасателей.

Когда спасатели прибыли на место вызова, юноша сидел на краю скатной кровли, свесив ноги вниз.

Трое спасателей поднялись к подростку на крышку, а несколько сотрудников МЧС тем временем развернули «куб жизни». Поскольку парень нервничал и бегал по крыше, надувную конструкцию пришлось неоднократно перемещать.

В течение двадцати минут спасатели беседовали с парнем, им удалось подойти ближе, взяли под руки, вывести вниз и передать медикам.

Расследование обстоятельств происшествия проводят сотрудники милиции.