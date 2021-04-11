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Под Гродно подросток хотел спрыгнуть с трехэтажки. Он бегал по крыше, на земле за ним передвигали «куб жизни»
11.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе спасатели уговорили не прыгать с крыши трехэтажного дома 17-летнего парня. Об этом
10 апреля в 19.46 в МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Жуковичи Гродненского района 17-летний парень собирается спрыгнуть с крыши трехэтажного дома, требуется помощь спасателей.
Когда спасатели прибыли на место вызова, юноша сидел на краю скатной кровли, свесив ноги вниз.
Трое спасателей поднялись к подростку на крышку, а несколько сотрудников МЧС тем временем развернули «куб жизни». Поскольку парень нервничал и бегал по крыше, надувную конструкцию пришлось неоднократно перемещать.
В течение двадцати минут спасатели беседовали с парнем, им удалось подойти ближе, взяли под руки, вывести вниз и передать медикам.
Расследование обстоятельств происшествия проводят сотрудники милиции.
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Под Гродно подросток хотел спрыгнуть с трехэтажки. Он бегал по крыше, на земле за ним передвигали «куб жизни»
В течение двадцати минут спасатели беседовали с парнем, им удалось подойти ближе, взяли под руки, вывести вниз и передать медикам.
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