В Могилеве на субботнике снесли сараи и посадили липовую аллею единства

Источник материала: Tut.by

На субботнике в Могилеве 10 апреля снесли сараи на улице Менжинского, а возле Дворца культуры области высадили липовую аллею «Народного единства», сообщает Mogilevnews.by.

Сараи на улице Менжинского были построены во второй половине 1940-х годов, они находились в аварийном состоянии. Потому их решили снести.

По словам главы администрации Ленинского района Могилева Алексея Богайчука, в 2020 году на территории района снесли 159 мини-ангаров для авто и около 140 хозпостроек.





















Липовую аллею «Народного единства» высадили возле парка аттракционов на проспекте Пушкинском. В высадке 117 деревьев принимали участие чиновники и депутаты горсовета.