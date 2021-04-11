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В Могилеве на субботнике снесли сараи и посадили липовую аллею единства

11.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На субботнике в Могилеве 10 апреля снесли сараи на улице Менжинского, а возле Дворца культуры области высадили липовую аллею «Народного единства», сообщает Mogilevnews.by.


Сараи на улице Менжинского были построены во второй половине 1940-х годов, они находились в аварийном состоянии. Потому их решили снести.

По словам главы администрации Ленинского района Могилева Алексея Богайчука, в 2020 году на территории района снесли 159 мини-ангаров для авто и около 140 хозпостроек.






Липовую аллею «Народного единства» высадили возле парка аттракционов на проспекте Пушкинском. В высадке 117 деревьев принимали участие чиновники и депутаты горсовета.

 
Теги: Могилев
 
 
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