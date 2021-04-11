|
В Могилеве на субботнике снесли сараи и посадили липовую аллею единства
11.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На субботнике в Могилеве 10 апреля снесли сараи на улице Менжинского, а возле Дворца культуры области высадили липовую аллею «Народного единства»,
Сараи на улице Менжинского были построены во второй половине 1940-х годов, они находились в аварийном состоянии. Потому их решили снести.
По словам главы администрации Ленинского района Могилева Алексея Богайчука, в 2020 году на территории района снесли 159 мини-ангаров для авто и около 140 хозпостроек.
Липовую аллею «Народного единства» высадили возле парка аттракционов на проспекте Пушкинском. В высадке 117 деревьев принимали участие чиновники и депутаты горсовета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сараям было более 70 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)