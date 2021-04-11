ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дата установлена в память об интернациональном восстании заключенных Бухенвальда в 1945. Всего же насчитывалось более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто. За годы войны через них прошли свыше 20 миллионов человек. Около 12 миллионов погибли.

Старики, женщины, дети, военнослужащие, евреи. Нацисты уничтожали всех. Изнуряли тяжелым трудом, умерщвляли в газовых камерах, сжигали живьем, заражали тифом и оставляли умирать в болоте под открытым небом.

Ежегодно 11 апреля в память о жертвах фабрик смерти проходят встречи бывших узников, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата установлена в память об интернациональном восстании заключенных Бухенвальда в 1945. Всего же насчитывалось более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто. За годы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гранд-концерт к 85-летию гимназии-колледжа при Академии музыки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by