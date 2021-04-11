Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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Дата установлена в память об интернациональном восстании заключенных Бухенвальда в 1945. Всего же насчитывалось более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто. За годы войны через них прошли свыше 20 миллионов человек. Около 12 миллионов погибли.

Старики, женщины, дети, военнослужащие, евреи. Нацисты уничтожали всех. Изнуряли тяжелым трудом, умерщвляли в газовых камерах, сжигали живьем, заражали тифом и оставляли умирать в болоте под открытым небом.

Ежегодно 11 апреля в память о жертвах фабрик смерти проходят встречи бывших узников, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.