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Подготовку к пожароопасному периоду в Беларуси обсудили на заседании Комиссии по ЧС
11.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мероприятие прошло под руководством вице-премьера Анатолия Сивака. Обговорили спасатели и стратегию на повышение уровня безопасности населения. В рамках реализации программы успешно работает образовательный центр безопасности МЧС, разрабатывается проект концепции закона о гражданской защите, а также создается новая техника и экипировка для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Мероприятие прошло под руководством вице-премьера Анатолия Сивака. Обговорили спасатели и стратегию на повышение уровня безопасности населения. В рамках...
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