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Сергей Тишук о новых подходах в расследовании уголовных дел экстремистской направленности

11.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

События прошлого года, безусловно, расставили все точки над “і”. И дело не в простых поляках, литовцах, украинцах - не в рядовых гражданах, а в играх большой политики и теневых организаций. Как показала уголовная практика, у экстремистских настроений в нашей стране были заказчики. И речь, в том числе идет о зарубежных неонацистских движениях.

На сегодняшний день Следственным комитетом расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 500 преступлениях, связанных с экстремизмом. О профессиональных вызовах для правоохранительной системы и неотвратимости ответственности за совершенные преступления. В студии "Панорамы" - начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергей Тишук.


 
 
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События прошлого года, безусловно, расставили все точки над “і”. И дело не в простых поляках, литовцах, украинцах - не в рядовых гражданах, а в играх большой...
 
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