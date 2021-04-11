Сергей Тишук о новых подходах в расследовании уголовных дел экстремистской направленности

Источник материала: БT

События прошлого года, безусловно, расставили все точки над “і”. И дело не в простых поляках, литовцах, украинцах - не в рядовых гражданах, а в играх большой политики и теневых организаций. Как показала уголовная практика, у экстремистских настроений в нашей стране были заказчики. И речь, в том числе идет о зарубежных неонацистских движениях.

На сегодняшний день Следственным комитетом расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 500 преступлениях, связанных с экстремизмом. О профессиональных вызовах для правоохранительной системы и неотвратимости ответственности за совершенные преступления. В студии " Панорамы" - начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергей Тишук.