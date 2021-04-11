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Сегодня - 10-я годовщина теракта в метро «Октябрьская» в Минске
11.04.2021 13:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске. В воскресенье минчане несут цветы к памятному знаку «Река жизни», установленному у входа на станцию метро.
«Как и в предыдущие годы, прошедшие после теракта в подземке, 11 апреля 2021 года руководство и другие сотрудники Минского метрополитена возложили цветы к подножию памятного знака и почтили память безвинно погибших людей», - сообщает пресс-служба метрополитена.
31 мая по итогам совещания у Александра Лукашенко начальник следственного управления Генпрокуратуры Андрей Швед
Виновными в совершении теракта были признаны Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов, которые также затем были признаны виновными в совершении теракта в Минске 3 июля 2008 года около стелы «Минск - город-герой». 17 марта 2012 года они были
Мать казненного за теракт в минском метро Владислава Ковалева
Комитет ООН
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Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске. В воскресенье минчане несут цветы к памятному знаку «Река жизни»,...
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