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Сегодня - 10-я годовщина теракта в метро «Октябрьская» в Минске

11.04.2021 13:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске.  В воскресенье минчане несут цветы к памятному знаку «Река жизни», установленному у входа на станцию метро.

«Как и в предыдущие годы, прошедшие после теракта в подземке, 11 апреля 2021 года руководство и другие сотрудники Минского метрополитена возложили цветы к подножию памятного знака и почтили память безвинно погибших людей», - сообщает  пресс-служба метрополитена.

Напомним, 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство. 11 человек погибли на месте, еще четверо умерли в больницах. Тяжкие телесные повреждения получили 33 человека, менее серьезные ранения - 70 человек. Всего пострадало более 400 человек.

31 мая по итогам совещания у Александра Лукашенко начальник следственного управления Генпрокуратуры Андрей Швед заявил, что обвиняемые в теракте на станции «Октябрьская» причастны еще к 14 преступлениям, установлено следствием. Эти 14 преступлений они якобы совершили за период с 2000 по 2011 год. Директор Витебского завода, где работал обвиняемый по делу о теракте в метро, уволен.

Виновными в совершении теракта были признаны Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов, которые также затем были признаны виновными в совершении теракта в Минске 3 июля 2008 года около стелы «Минск - город-герой». 17 марта 2012 года они были расстреляны

Мать казненного за теракт в минском метро Владислава Ковалева подала жалобу в Верховный суд Беларуси в 50 страниц. Она перечислила все нарушения Уголовно-процессуального кодекса во время следствия.

Комитет ООН установил, что Беларусь нарушила его право на жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
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Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске.  В воскресенье минчане несут цветы к памятному знаку «Река жизни»,...
 
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