Источник материала: Tut.by

Правозащитники сообщают о задержаниях 9−10 апреля в Минске и Новополоцке (Витебская область).

По информации spring96.org , в Минске 10 апреля сотрудники милиции ходили по квартирам в микрорайоне Чижовка и задерживали людей. Фамилии задержанных выясняются.

Вечером 9 апреля на улице Захарова задержан Максим Махнач. Дома задержан 25-летний Юрий Бондаренко. В его квартире прошел обыск в рамках дела по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Мужчину поместили в ИВС на Окрестина.

Также сообщается о задержании Дмитрия Ленчевского. Ему позвонили сотрудники ГАИ и попросили выйти к автомобилю, якобы он неправильно запаркован. После этого отвезли во Фрунзенское РУВД, где составили протокол. В настоящее время мужчина помещен на Окрестина.

Марину Краснобаеву задержали вечером 9 апреля в рамках уголовного дела за «оскорбительный комментарий в адрес президента». В ее доме провели обыск, изъяли компьютерную технику и телефон. Женщину отвезли в Могилев.

Также в Минске задержана Ольга Янчук.

В Новополоцке вечером 9 апреля задержан Александр Кухаренок. Причины задержания выясняются.