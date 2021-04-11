В Гродно байкеры массово открыли мотосезон

Источник материала: Tut.by

В Гродно 10 апреля байкеры массово отметили старт мотосезона-2021. На открытии катались на торговых тележках, маневрировали среди девушек, мерялись бородами и ходили на лыжах, пишет «Вечерний Гродно». В одном из конкурсов на мотоцикл «загрузились» 20 человек — и проехали так несколько метров.



Фото: Наталья Корнеева, «Вечерний Гродно»

На открытие мотосезона к торгово-развлекательному комплексу «Тринити» приехали десятки мотоциклистов. Зрителей было в разы больше. Все традиционно участвовали в конкурсах

В одном из них решили проверить силу мотоцикла МВ-750. На него взгромоздились сразу 20 человек и… мотоцикл выдержал и даже проехал несколько метров.



































