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В Гродно байкеры массово открыли мотосезон
11.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно 10 апреля байкеры массово отметили старт мотосезона-2021. На открытии катались на торговых тележках, маневрировали среди девушек, мерялись бородами и ходили на лыжах,
На открытие мотосезона к торгово-развлекательному комплексу «Тринити» приехали десятки мотоциклистов. Зрителей было в разы больше. Все традиционно участвовали в конкурсах
В одном из них решили проверить силу мотоцикла МВ-750. На него взгромоздились сразу 20 человек и… мотоцикл выдержал и даже проехал несколько метров.
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На один мотоцикл за раз «загрузились» 20 человек.
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