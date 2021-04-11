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«Алых парусов» опять не будет. Как пройдут торжественные линейки и выпускные вечера в Бресте?

11.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Традиционный праздник выпускников Ленинского района «Алые паруса» отменяется уже второй год, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Не будут проводиться в школах и лицеях традиционные вечерние дискотеки, но не для всех учеников. Как рассказывают организаторы праздничных мероприятий, многие родители обращаются в агентства для проведения выпускных вечеров.

— У нас есть заказы на организацию выпускных вечеров. В первую очередь родители заказывают торжественное оформление зала, в котором будет вручение дипломов. Там же будет красивая фотозона. А уже сам выпускной многие родители организовывают для детей в агроусадьбах. Там тоже можно устроить дискотеку с ди-джеем и ведущим, а также с развлекательной программой. В тренде в этом году — тематические вечеринки в популярной интернет-тематике: в стиле Ютуба или хайп-вечеринки, — рассказывает директор агентства «Ваш праздник» Юрий Капуцкий.

 
Теги: Брест
 
 
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Вручение дипломов выпускникам состоится днем в торжественной обстановке в стенах учебного заведения.
 
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