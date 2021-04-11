|
«Алых парусов» опять не будет. Как пройдут торжественные линейки и выпускные вечера в Бресте?
11.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Традиционный праздник выпускников Ленинского района «Алые паруса» отменяется уже второй год, пишет
Не будут проводиться в школах и лицеях традиционные вечерние дискотеки, но не для всех учеников. Как рассказывают организаторы праздничных мероприятий, многие родители обращаются в агентства для проведения выпускных вечеров.
— У нас есть заказы на организацию выпускных вечеров. В первую очередь родители заказывают торжественное оформление зала, в котором будет вручение дипломов. Там же будет красивая фотозона. А уже сам выпускной многие родители организовывают для детей в агроусадьбах. Там тоже можно устроить дискотеку с ди-джеем и ведущим, а также с развлекательной программой. В тренде в этом году — тематические вечеринки в популярной интернет-тематике: в стиле Ютуба или хайп-вечеринки, — рассказывает директор агентства «Ваш праздник» Юрий Капуцкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вручение дипломов выпускникам состоится днем в торжественной обстановке в стенах учебного заведения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)