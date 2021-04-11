На станции «Октябрьская» выставили почетный караул из числа работников метро

Источник материала: Tut.by

В десятую годовщину теракта на станции метро «Октябрьская» у знака «Река жизни» выставили почетный караул из числа работников метро, сообщает пресс-служба Минского метрополитена.



Фото: пресс-служба Минского метрополитена

Как и в предыдущие годы, прошедшие после теракта в подземке, сегодня руководство и другие сотрудники предприятия возложили цветы к подножию памятного знака и почтили память безвинно погибших людей.



Фото: пресс-служба Минского метрополитена

В результате теракта, который был совершен 11 апреля 2011 года в 17.50 на станции «Октябрьская» Минского метрополитена, погибли 15 человек, более 400 — пострадали, из них тяжкие телесные повреждения получили больше 30 человек.

Памятный знак «Река памяти» был открыт в 2012 году. На нем изображены 15 волн, символизирующих поток, который выхватил из жизни случайных жертв. Ежегодно 11 апреля к месту трагедии люди приносят цветы.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в 10-ю годовщину взрыва в метро заявила, что 11 апреля 2011 года были подорваны «наша безопасность», «доверие суду» и «та самая стабильность».

По ее словам, «прошло 10 лет — и режим сделал все, чтобы белорусы снова боялись ходить по улицам своих городов, не имели уверенности в том, что будет завтра, и были лишены защиты законом». «При этом сами белорусы помогают друг другу, как и тогда — 10 лет назад», — сказала политик.