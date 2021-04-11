В Беларуси сегодня вспоминают жертв теракта в минском метро

Источник материала: БT

Напомним, трагедия произошла ровно 10 лет назад. В 17:56 произошел взрыв на станции метро "Октябрьская", в час пик на перроне было много людей. Жертвами теракта стали 15 человек, сотни получили травмы. Та трагедия не оставила никого равнодушным. С самого утра к мемориальному знаку возле станции люди несут цветы.