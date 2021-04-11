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В Беларуси сегодня вспоминают жертв теракта в минском метро

11.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Напомним, трагедия произошла ровно 10 лет назад. В 17:56 произошел взрыв на станции метро "Октябрьская", в час пик на перроне было много людей. Жертвами теракта стали 15 человек, сотни получили травмы. Та трагедия не оставила никого равнодушным. С самого утра к мемориальному знаку возле станции люди несут цветы.

 
 
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Напомним, трагедия произошла ровно 10 лет назад. В 17:56 произошел взрыв на станции метро "Октябрьская", в час пик на перроне было много людей. Жертвами теракта стали 15...
 
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