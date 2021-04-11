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Беларусь вынуждена реагировать на деструктивные шаги соседей
11.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв наших отношений с другими государствами и в первую очередь с нашими соседями. Это подчеркнул Министр иностранных дел Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей
Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы более пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнения у правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка. Полная версия проекта "Вопрос номер один" уже доступна на
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Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв наших отношений с другими государствами и в первую очередь с нашими соседями. Это подчеркнул...
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