ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь вынуждена реагировать на деструктивные шаги соседей

11.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв наших отношений с другими государствами и в первую очередь с нашими соседями. Это подчеркнул Министр иностранных дел Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один". Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношение белорусского государства со стороны западных соседей. Их политика не находит поддержки среди населения самих этих стран. А в белорусский МИД, тем временем, поступают заявки на получение гражданства, в том числе от представителей западных стран.

Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы более пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнения у правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка. Полная версия проекта "Вопрос номер один" уже доступна на YouTube-канале АТН.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв наших отношений с другими государствами и в первую очередь с нашими соседями. Это подчеркнул...
 
Новости дня
Новости общества
 
День войск противовоздушной обороны сегодня отмечают в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by