Беларусь вынуждена реагировать на деструктивные шаги соседей

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Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв наших отношений с другими государствами и в первую очередь с нашими соседями. Это подчеркнул Министр иностранных дел Владимир Макей в новом проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один" . Беларусь вынуждена жестко реагировать на деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношение белорусского государства со стороны западных соседей. Их политика не находит поддержки среди населения самих этих стран. А в белорусский МИД, тем временем, поступают заявки на получение гражданства, в том числе от представителей западных стран.



Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы более пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнения у правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка. Полная версия проекта "Вопрос номер один" уже доступна на YouTube-канале АТН .