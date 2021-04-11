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День войск противовоздушной обороны сегодня отмечают в Беларуси
11.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны - сегодня отмечают часовые неба нашей страны.
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Профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны - сегодня отмечают часовые неба нашей страны. Ежедневно над Беларусью осуществляется свыше...
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