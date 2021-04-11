ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День войск противовоздушной обороны сегодня отмечают в Беларуси

11.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны - сегодня отмечают часовые неба нашей страны.

Ежедневно над Беларусью осуществляется свыше двух тысяч рейсов. Стражи неба следят за соблюдением правил использования воздушного пространства. Для охраны западных границ Союзного государства совместно с Россией создана Единая региональная система противовоздушной обороны. Ежегодно на вооружение ВВС и войск ПВО поступает модернизированная техника. Это боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, истребители Су-30, а также ракетно-зенитные комплексы и радиолокационные станции. Военнослужащие противовоздушной обороны занимают достойное место в обеспечении безопасности нашей страны. Они были, есть и останутся надежным щитом воздушных рубежей.


Ярким событием станет и создание в Беларуси учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Его работа позволит значительно повысить уровень мастерства как белорусских, так и российских специалистов. А также укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны - сегодня отмечают часовые неба нашей страны. Ежедневно над Беларусью осуществляется свыше...
 
Новости дня
Новости общества
 
На территории Беларуси в годы оккупации действовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by