День войск противовоздушной обороны сегодня отмечают в Беларуси

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Профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны - сегодня отмечают часовые неба нашей страны.



Ежедневно над Беларусью осуществляется свыше двух тысяч рейсов. Стражи неба следят за соблюдением правил использования воздушного пространства. Для охраны западных границ Союзного государства совместно с Россией создана Единая региональная система противовоздушной обороны. Ежегодно на вооружение ВВС и войск ПВО поступает модернизированная техника. Это боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, истребители Су-30, а также ракетно-зенитные комплексы и радиолокационные станции. Военнослужащие противовоздушной обороны занимают достойное место в обеспечении безопасности нашей страны. Они были, есть и останутся надежным щитом воздушных рубежей.





Ярким событием станет и создание в Беларуси учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Его работа позволит значительно повысить уровень мастерства как белорусских, так и российских специалистов. А также укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.