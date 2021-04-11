Источник материала: БT

11 апреля в победном 1945 сотни тысяч заключенных Бухенвальда (одного из крупнейших нацистских концлагерей) подняли восстание.

Дата стала международным днем памяти тех, кто пережил ужасы нацистской концентрационной системы. Ежегодно 11 апреля в память о жертвах фабрик смерти проходят встречи бывших узников, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.

В память о страшной трагедии



За время Второй мировой войны на территории Германии, ее стран-союзниц и на оккупированной 3-м рейхом территории действовало около 14 тысяч концлагерей. Людей сжигали заживо, умерщвляли в газовых камерах, пытали до полусмерти. Всего за годы войны было уничтожено 18 миллионов человек, несколько миллионов в Беларуси. Ведь у нас действовал один из крупнейших лагерей смерти Тростенец, где погибли более 200 тысяч человек, и лагерь для военнопленных Шталаг 352. Там за годы существования погибло более 80 тысяч узников.

Наталья Яцкевич, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Военнопленные, которые погибали в этом лагере от голода, от истощения, от болезней, от тифа. Потому что в ноябре-декабре 1941 года в лагере разразилась эпидемия тифа, которая унесла жизни 25 тысяч заключенных. Зимой их даже не хоронили. Стояла очень суровая зима, земля была мерзлая, невозможно было копать ямы, могилы. И только весной 1942 года умершие военнопленные были похоронены на кладбище, которое расположено с правой стороны от железной дороги".



Всего на территории Беларуси в годы оккупации действовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Было несколько детских, где донорами для солдат вермахта были маленькие дети. Белорусская глава кровавой нацистской истории сегодня в "Главном эфире" .