ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На территории Беларуси в годы оккупации действовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения

11.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

11 апреля в победном 1945 сотни тысяч заключенных Бухенвальда (одного из крупнейших нацистских концлагерей) подняли восстание.

Дата стала международным днем памяти тех, кто пережил ужасы нацистской концентрационной системы. Ежегодно 11 апреля в память о жертвах фабрик смерти проходят встречи бывших узников, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.

В память о страшной трагедии

За время Второй мировой войны на территории Германии, ее стран-союзниц и на оккупированной 3-м рейхом территории действовало около 14 тысяч концлагерей. Людей сжигали заживо, умерщвляли в газовых камерах, пытали до полусмерти. Всего за годы войны было уничтожено 18 миллионов человек, несколько миллионов в Беларуси. Ведь у нас действовал один из крупнейших лагерей смерти Тростенец, где погибли более 200 тысяч человек, и лагерь для военнопленных Шталаг 352. Там за годы существования погибло более 80 тысяч узников.

Наталья Яцкевич, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Военнопленные, которые погибали в этом лагере от голода, от истощения, от болезней, от тифа. Потому что в ноябре-декабре 1941 года в лагере разразилась эпидемия тифа, которая унесла жизни 25 тысяч заключенных. Зимой их даже не хоронили. Стояла очень суровая зима, земля была мерзлая, невозможно было копать ямы, могилы. И только весной 1942 года умершие военнопленные были похоронены на кладбище, которое расположено с правой стороны от железной дороги".


Всего на территории Беларуси в годы оккупации действовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Было несколько детских, где донорами для солдат вермахта были маленькие дети. Белорусская глава кровавой нацистской истории сегодня в "Главном эфире".


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 апреля в победном 1945 сотни тысяч заключенных Бухенвальда (одного из крупнейших нацистских концлагерей) подняли восстание. Дата стала международным днем...
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Гродно подросток хотел спрыгнуть с трехэтажки. Он бегал по крыше, на земле за ним передвигали «куб жизни»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by