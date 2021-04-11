Сегодня - 10-я годовщина теракта в метро «Октябрьская» в Минске

Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске. В воскресенье минчане несут цветы к памятному знаку «Река жизни», установленному у входа на станцию метро.

«Как и в предыдущие годы, прошедшие после теракта в подземке, 11 апреля 2021 года руководство и другие сотрудники Минского метрополитена возложили цветы к подножию памятного знака и почтили память безвинно погибших людей», - сообщает пресс-служба метрополитена.



Напомним, 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство . 11 человек погибли на месте, еще четверо умерли в больницах. Тяжкие телесные повреждения получили 33 человека, менее серьезные ранения - 70 человек. Всего пострадало более 400 человек.

31 мая по итогам совещания у Александра Лукашенко начальник следственного управления Генпрокуратуры Андрей Швед заявил , что обвиняемые в теракте на станции «Октябрьская» причастны еще к 14 преступлениям, установлено следствием. Эти 14 преступлений они якобы совершили за период с 2000 по 2011 год. Директор Витебского завода, где работал обвиняемый по делу о теракте в метро, уволен.

Виновными в совершении теракта были признаны Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов, которые также затем были признаны виновными в совершении теракта в Минске 3 июля 2008 года около стелы «Минск - город-герой». 17 марта 2012 года они были расстреляны .

Мать казненного за теракт в минском метро Ковалева подала жалобу в Верховный суд Беларуси в 50 страниц. Она перечислила все нарушения Уголовно-процессуального кодекса во время следствия.

Комитет ООН установил , что Беларусь нарушила его право на жизнь.

Неоднозначность официальной версии

Вопросы у многих белорусов вызвал ряд моментов: быстрый суд и приговор, как и приведение его в исполнение; уничтожение улик; отказ Ковалева от показаний, полученных у него во время следствия - якобы из-за оказанного на него давления; сомнение в способности Коновалова собрать взрывное устройство, как и отсутствие для этого оптимальных условий. И многое-многое другое, пишет gazetaby.

Несмотря на признание подсудимых виновными и вынесение приговора, официальная версия случившегося по-прежнему вызывает сомнения у многих белорусов, сообщало тогда издание.

Общенациональный опрос, проведенный НИСЭПИ в сентябре, показал, что только 21.2% респондентов верят в то, что преступление было совершено «террористом-одиночкой и его пособником, за которыми никто не стоял». Еще 32,4% белорусов полагают, что Коновалов и Ковалев причастны к взрыву в метро, но за ними стояли заказчики. И, наконец, 36,7% считают, что этот теракт на совести других людей.

Согласно приговору, предметы, изъятые с мест взрывов в 2005 году в Витебске, а также в 2008 и 2011 годах в Минске, должны быть уничтожены. Также должна быть уничтожена поврежденная одежда потерпевших и оборудование, найденное в подвале дома Коновалова.

Белорусы соболезнуют

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская написала соболезнование в своем телеграм-канале. «11 апреля 2011 года было подорвано наше доверие суду. Подозреваемых нашли за считанные дни. Их судили, несмотря на множество нестыковок, а смертный приговор привели в исполнение так быстро, что многие не поверили в честность правосудия», - считает она.