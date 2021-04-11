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Сегодня - 10-я годовщина теракта в метро «Октябрьская» в Минске
11.04.2021 14:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске. В воскресенье минчане несут цветы к памятному знаку «Река жизни», установленному у входа на станцию метро.
«Как и в предыдущие годы, прошедшие после теракта в подземке, 11 апреля 2021 года руководство и другие сотрудники Минского метрополитена возложили цветы к подножию памятного знака и почтили память безвинно погибших людей», - сообщает пресс-служба метрополитена.
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Виновными в совершении теракта были признаны Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов, которые также затем были признаны виновными в совершении теракта в Минске 3 июля 2008 года около стелы «Минск - город-герой». 17 марта 2012 года они были
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Неоднозначность официальной версии
Вопросы у многих белорусов вызвал ряд моментов: быстрый суд и приговор, как и приведение его в исполнение; уничтожение улик; отказ Ковалева от показаний, полученных у него во время следствия - якобы из-за оказанного на него давления; сомнение в способности Коновалова собрать взрывное устройство, как и отсутствие для этого оптимальных условий. И многое-многое другое,
Несмотря на признание подсудимых виновными и вынесение приговора, официальная версия случившегося по-прежнему вызывает сомнения у многих белорусов, сообщало тогда издание.
Общенациональный опрос, проведенный НИСЭПИ в сентябре, показал, что только 21.2% респондентов верят в то, что преступление было совершено «террористом-одиночкой и его пособником, за которыми никто не стоял». Еще 32,4% белорусов полагают, что Коновалов и Ковалев причастны к взрыву в метро, но за ними стояли заказчики. И, наконец, 36,7% считают, что этот теракт на совести других людей.
Согласно приговору, предметы, изъятые с мест взрывов в 2005 году в Витебске, а также в 2008 и 2011 годах в Минске, должны быть уничтожены. Также должна быть уничтожена поврежденная одежда потерпевших и оборудование, найденное в подвале дома Коновалова.
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«Когда я узнал об этом ужасном террористическом акте 11 апреля 2011 года, я написал у себя в блокноте: «Беларусь после этой трагедии уже никогда не будет такой, какой она была раньше». Я ошибся: нам пришлось ждать еще 10 лет. И сейчас мы говорим, что мы хотим знать правду о том, что произошло в тот день. Мы скорбим, мы помним и для нас важна правда об этой страшной трагедии. И мы обязательно ее узнаем», -
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Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2011 года, произошел теракт на станции метро "Октябрьская" в Минске. В воскресенье минчане несут цветы к памятному знаку «Река жизни»,...
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