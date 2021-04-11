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Белорусы массово несут цветы к мемориалу погибшим в теракте на «Октябрьской»

11.04.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская», произошедшего 10 лет назад. Белорусы несут цветы к памятному знаку.















Ранее почтить память 15 погибших пришли представители Минского метрополитена.

Взрыв на станции метро «Октябрьская» в минском метрополитене прогремел вечером 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, четверо умерли в больницах. Телесные повреждения различной степени тяжести получили около 400 человек.

 
 
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В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская», произошедшего 10 лет назад.
 
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