Белорусы массово несут цветы к мемориалу погибшим в теракте на «Октябрьской»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская», произошедшего 10 лет назад. Белорусы несут цветы к памятному знаку.

























































Ранее почтить память 15 погибших пришли представители Минского метрополитена.

Взрыв на станции метро «Октябрьская» в минском метрополитене прогремел вечером 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, четверо умерли в больницах. Телесные повреждения различной степени тяжести получили около 400 человек.