Чалый: в деле Бабарико нет доказательства умысла и нанесения ущерба

Речь Бабарико в суде – не последнее слово подсудимого, это структурированное предвыборное выступление. Это свидетельство несломленности личного мужества этого человека.

Такую точку зрения высказал экономический аналитик Сергей Чалый, характеризуя речь экс-банкира Виктора Бабарико в суде.

Чалый назвал уголовное дело в отношении Бабарико «экономическим преследованием человека по политическим мотивам». В данном случае, по словам эксперта, в этом деле нельзя отделять экономику от политики.

Эксперт заявил, что в деле Бабарико нет доказательства умысла и нанесения ущерба.

«В статьях, которые ему предъявляются – нет никакого отмывания денег. Там есть две статьи – это получение и вымогательство взяток и легализация доходов, полученных преступным путем. – сказал эксперт. - Потому что если предъявляется статья взяточническая, к ней добавляется довесок: легализация доходов».

По словам Чалого, к этому действию причислили приобретение недвижимости, которая впоследствии стала культурным хабом (арт-директором в нем была Мария Колесникова). Эту сделку пытаются описать как легализацию доходов.

Чиновсник не может быть бизнесменом

«Чиновник не может быть бизнесменом, любая коммерческая выгода чиновника – уже коррупция, любая коммерческая выгода коммерсанта – это нормальная экономическая деятельность», - пояснил Чалый.

Если схема реализована чиновниками, она имеет в себе признаки преступления. Но когда ровно те же самые критерии применяются к частному бизнесу, ситуация другая. В деле Бабарико никто не пострадал от его операций.

«Наоборот – благодаря этому зарабатывал Газпромбанк и те, кому сам Газпромбанк предложил этот бизнес вынести из непрофильного, который был для него сам акционер», - говорит Чалый.

Напомним, 6 апреля на очередном судебном заседании Виктор Бабарико отказался отвечать на вопросы и изложил свою версию происходящего в свободной форме. Его речь вызвала бурные аплодисменты присутствующих.

Политик назвал дело против него и еще семерых топ-менеджеров банка «политически сфабрикованным» и сказал, что считает всех невиновными.

«Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь», - сказал Виктор Бабарико.