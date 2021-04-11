Дочь Юрия Гагарина рассказала, благодаря чему отец стал космонавтом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Одним из главных качеств, которое помогло Юрию Гагарину стать космонавтом, было внутреннее чувство времени, способность быстро восстанавливать силы, а также умение работать одинаково внимательно в любое время дня, рассказала дочь первого космонавта планеты, гендиректор историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.

"Неважно было, какое время суток, ему нужно было работать", – сказала она в интервью телеканалу "Россия 1", в ходе которого поведала о некоторых эпизодах жизни отца по фотоархиву РИА Новости.

Дочь Гагарина отметила, что эти качества оказались очень нужными при подготовке отца к полету. Кроме того, с ее слов, Юрий Гагарин не пользовался будильником, потому что у него были "внутренние часы". А для отдыха ему порой хватало 40 минут сна. И он снова мог быть в строю, идти на совещания и встречи.

Просился служить на Крайний Север

Юрий Гагарин после того, как окончил летное училище, очень хотел служить на Крайнем Севере. И это несмотря на то, что ему предлагали хорошую должность – быть инструктором.

"Он сам попросил, чтобы его отправили служить на Крайний Север, хотя его оставляли инструктором", – рассказала Елена Гагарина.

По ее словам, Заполярье очень привлекало Гагарина тем, что там можно значительно улучшить свои знания и навыки управления сложной авиатехникой.

"Исследование той техники, которой он посвятил жизнь, и работа над новыми космическими аппаратами – это гораздо более важно, чем быть инструктором", – сказала его дочь.

Гагарин был "зожником"

Первый космонавт планеты был приверженцем здорового образа жизни и каждое утро обязательно делал зарядку. Более того, собирал на нее всех соседей по подъезду.

"Он собирал всех, чтобы утром выйти из дома на 10-15 минут и сделать зарядку на свежем воздухе", – рассказала Гагарина в интервью телеканалу.

По пути на зарядку, спускаясь вниз по лестнице, он звонил во все квартиры, чтобы все выходили на занятия.

"Это было каждый день", – сказала дочь Гагарина.

Кроме этого, первый космонавт очень любил водные лыжи и баскетбол. По словам Елены, ее отец также любил играть в хоккей, причем вечерами — чтобы отдохнуть от забот. Кроме того, Гагарин увлекался охотой и рыбалкой.

Едва не стал жертвой хищника

На охоте Гагарин однажды чуть не погиб: на него напала рысь. Но благодаря хорошей реакции космонавт все же смог избежать неприятности.

Рысь прыгнула ему на спину, но Гагарин смог ее застрелить, поскольку у него была молниеносная реакция.

Тем не менее, иногда Юрий Гагарин приезжал домой без добычи, потому что это была обычная охота в обычном лесу, где нужно было долго искать зверя, вспоминает дочь космонавта.

О шансах выжить в космосе и хозяйственности в быту

По воспоминаниям Елены Гагариной, шансы отца выжить в первом космическом полете оценивались в 50%. Риски погибнуть были велики.

Такие прогнозы давал Сергей Королев, главный в СССР конструктор ракетно-космической техники. Ситуаций в полете, которые могли бы привести к катастрофе, было очень много.

При этом Гагарин, несмотря на статус и важность профессии, был очень хозяйственным дома, мог делать по дому почти все, вспоминает Елена Гагарина.

"Он умел делать абсолютно все, начиная от того, чтобы прибить гвозди, починить утюги и, я не знаю, смастерить все что угодно", – сказала Гагарина.

При этом она отметила, что отец не любил готовить: еда была "вообще не его тема".

О дружбе с Кастро и поездках за границу

Юрий Гагарин очень быстро подружился с кубинским лидером Фиделем Кастро.

"Они были чем-то очень похожи", – сказала Елена Гагарина.

По ее словам, руководитель Кубы очень трепетно и заботливо относился и к Юрию Гагарину, и к его семье. А когда приезжал в СССР уже после того, как космонавт погиб, обязательно заезжал домой к Гагариным пообщаться.

"Мама знала, что Фидель любит клубнику, которой нет на Кубе. И к приезду всегда мисочка с клубникой стояла на столе для него", – отметила дочь первого космонавта.

Вспомнила она и поездки отца по странам мира. И в частности — в Индию.

Елена говорит, что жители этой страны так любили Гагарина, что спускались 20 километров с гор, чтобы увидеть первого космонавта.

"Когда они (делегация – Sputnik) едут по Индии из Дели в Калькутту, на всем протяжении трассы стоят люди", – сказала она. При этом космонавт обязательно выходил из машины, чтобы пообщаться с ними.