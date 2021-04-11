Под Минском приземлился самолет Wizz Air. Узнали, что лоукост тут делал

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Национальному аэропорту Минск приземлился самолет венгерского авиаперевозчика Wizz Air, который уже не первый год заявляет о планах запуска регулярного авиасообщения с Беларусью. TUT.BY узнал, почему лоукост оказался под Минском и значит ли это, что популярная авиакомпания с бюджетными билетами наконец пришла на белорусский рынок.





Судно компании Wizz Air рейса «Будапешт — Минск» приземлилось в Национальном аэропорту Минск 11 апреля в 12.58. Информация об этом появилась в онлайн-сервисе FlightRadar24, который позволяет отслеживать положение воздушных судов ( вот скриншот ).

За подробностями TUT.BY обратился к пресс-секретарю Национального аэропорта Минск Ромине Саматхановой. Собеседница сообщила, что «ничего особенного» в этой ситуации нет:

— Это был чартерный рейс, который доставил в Минск футболистов из Будапешта. Здесь говорить о [начале] регулярного сообщения нельзя. Обычный заказной чартерный рейс.

Уточним, что 13 апреля в столице пройдет отборочный матч чемпионата Европы по мини-футболу Беларусь — Венгрия.

О том, что в Минск будет летать венгерский лоукостер Wizz Air, еще в 2019 году TUT.BY рассказывал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский. Планировалось, что авиасообщение стартует уже весной 2020 года. Проходила информация, что рейсы будут организованы из аэропорта в Гродно, позже — и в Минске. Однако регулярных полетов Wizz Air из Беларуси по-прежнему нет, ведутся переговоры.