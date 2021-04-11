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Под Минском приземлился самолет Wizz Air. Узнали, что лоукост тут делал
11.04.2021 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Национальному аэропорту Минск приземлился самолет венгерского авиаперевозчика Wizz Air, который уже не первый год заявляет о планах запуска регулярного авиасообщения с Беларусью. TUT.BY узнал, почему лоукост оказался под Минском и значит ли это, что популярная авиакомпания с бюджетными билетами наконец пришла на белорусский рынок.
Судно компании Wizz Air рейса «Будапешт — Минск» приземлилось в Национальном аэропорту Минск 11 апреля в 12.58. Информация об этом появилась в онлайн-сервисе FlightRadar24, который позволяет отслеживать положение воздушных судов (
За подробностями TUT.BY обратился к пресс-секретарю Национального аэропорта Минск Ромине Саматхановой. Собеседница сообщила, что «ничего особенного» в этой ситуации нет:
— Это был чартерный рейс, который доставил в Минск футболистов из Будапешта. Здесь говорить о [начале] регулярного сообщения нельзя. Обычный заказной чартерный рейс.
Уточним, что 13 апреля в столице пройдет отборочный матч чемпионата Европы по мини-футболу Беларусь — Венгрия.
О том, что в Минск будет летать венгерский лоукостер Wizz Air, еще в 2019 году TUT.BY
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Сегодня в Национальному аэропорту Минск приземлился лоукост венгерского авиаперевозчика Wizz Air, который уже не первый год заявляет о планах запуска регулярного...
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