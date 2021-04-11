Республиканский симуляционный центр откроется на базе БелМАПО

Источник материала: БT

В Беларуси продолжается строительство республиканского симуляционного центра для повышения квалификации медицинских работников. Это новый виток в развитии отечественного здравоохранения. Оттачивать свои навыки и совершенствовать мастерство медики будут на специальных манекенах.



Где и когда откроется новый центр, знает Светлана Чернова.





Новый республиканский симуляционный центр откроется в столице на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования. Сейчас здесь идет строительство. Новый корпус предусмотрен для переподготовки обучения медиков, в том числе высокотехнологичным и суперсовременным технологиям оказания помощи пациентам.









Площадку под строительство нового корпуса выбрали еще 4 года назад. Симуляционный центр, где медики также будут проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, обещает стать одним из самых масштабных в Европе. Как правило, под такие центры отдают часть клиники. У нас же возводят отдельное здание.

Виктор Сухоцкий, проректор по административно-хозяйственной работе БелМАПО: "Как вы можете видеть, фактически завершено строительство коробки симуляционного центра. Он подразумевает 6 этажей. Первый этаж технический. Начиная со второго по шестой этаж, будут учебные классы".



В симуляционном центре разместятся 8 виртуальных клиник

По сути, это виртуальные клиники. Их 8, в том числе и отделение хирургии, стоматологии, эндоскопии, УЗИ-кабинет, роддом. Шлифовать свое мастерство и практиковать навыки оказания медицинской помощи врачи будут непосредственно на манекенах или роботах-симуляторах. Умные машины и подскажут, правильно ли проведена манипуляция.

Алексей Чуканов, ректор БелМАПО: "Будут манекены, имитирующие определенные органы, для проведения операций, например, на коленных суставах, проведения хирургических манипуляций определенным доступом, т.е. разрезаемые модели органов или регионов тела человека. Там бедро, голень, стопа, брюшная полость, отдельно голова".

Симуляционный центр заработает в феврале 2022 года









Республиканский симуляционный центр заработает в феврале следующего года. Подобные корпуса для оттачивания навыков начнут открываться и в медуниверситетах страны. Все в рамках программы модернизации системы здравоохранения. В целом в ближайшую пятилетку будет построено 8 поликлиник, 11 областных клинических больниц. Планируется создать 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи и оснастить больницы современным диагностическим оборудованием: МРТ, КТ, ангиографами.