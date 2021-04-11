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Сегодня в мире вспоминают одну из страшных страниц истории - создание фашистской Германией во время Второй мировой войны фабрик смерти, специально организованных мест, предназначенных для массового уничтожения людей. С 1933 по 1945 через концлагеря прошли около 20 миллионов человек из 30 стран мира. Более 12 миллионов погибло.









Одним из самых крупных концлагерей на территории СССР и Беларуси являлся Шталаг-342, возникший в июле 1941 и расположенный на северо-востоке Молодечно. Только по официальным данным, здесь погибли более 33 тысяч человек. Это были не только военнопленные, но и мирные граждане: старики, женщины и дети. В 1996 году на месте трагедии Великой Отечественной возрос мемориальный комплекс. По многолетней традиции в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей здесь собираются люди разных поколений. Сегодня у мемориала состоялся митинг-реквием, на котором звучали слова памяти и скорби, а к каменным плитам памятника легли цветы.









Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Фашисты хотели уничтожить не только наш народ, но и наше мировоззрение. Сегодня мы наблюдем возрождение нацистских символов. Мы видим, что новое поколение забывает то, что было раньше. Самое главное - память народа. Это залог сохранения нашей нации и мирного неба над головой. Поэтому мы чтим сегодня здесь память узников лагеря Шталаг-342".





Лидия Князева, руководитель клуба "Поиск" СШ № 5 г. Молодечно: "Для меня трудный день, трудно мне говорить, потому что это всегда встречи с родственниками, которые приезжают сюда почтить своих близких. Это всегда что-то невообразимое, не передать словами, это надо чувствовать. 33 тысячи погибло. Со своим клубом мы эту цифру восстановили, наша работа продолжается. Мы ищем родственников, которым можем сообщить, что их близких мы навещаем, чтим. Именно белорусская земля приняла их в свои недра".



Беларусь помнит





Восстановить имена погибших в концентрационном лагере Шталаг-342 и отыскать их родственников - такую задачу перед собой ставит молодечненский клуб "Поиск" при СШ № 5. Ребята во главе с педагогами ведут активную переписку с людьми, желающими найти своих родных и близких, пропавших в годы войны. За время существования патриотического объединения школьниками удалось установить почти 2 с половиной тысячи имен узников Шталага и около сотни их потомков.

