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Откровенное интервью Динары Алимбековой смотрите в "Главном эфире"

11.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одна из самых ярких биатлонисток современности, обладательница Хрустального глобуса в зачете молодых спортсменок и первые личные награды в Кубке мира. Для Динары Алимбековой этот сезон, несмотря на золото южнокорейской Олимпиады в 2018 году, получился лучшим в карьере. И на своем примере воспитанница биатлон-города Чаусы показала, что приложив усилия и желание работать, можно достичь любых высот. "Главному эфиру" Алимбекова сегодня расскажет о таком ярком сезоне, о тех, кто всегда рядом с ней в самые непростые времена.

Хрустальный глобус, который Динара завоевала как лучшая молодая биатлонистка мира, передан на хранение в музей Национального олимпийского комитета. В "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1" в нашем лирическом материале сегодня эксклюзивные кадры, а также большое интервью.

 
 
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Одна из самых ярких биатлонисток современности, обладательница Хрустального глобуса в зачете молодых спортсменок и первые личные награды в Кубке мира. Для Динары...
 
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