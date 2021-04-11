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Откровенное интервью Динары Алимбековой смотрите в "Главном эфире"
11.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Одна из самых ярких биатлонисток современности, обладательница Хрустального глобуса в зачете молодых спортсменок и первые личные награды в Кубке мира. Для Динары Алимбековой этот сезон, несмотря на золото южнокорейской Олимпиады в 2018 году, получился лучшим в карьере. И на своем примере воспитанница биатлон-города Чаусы показала, что приложив усилия и желание работать, можно достичь любых высот.
Хрустальный глобус, который Динара завоевала как лучшая молодая биатлонистка мира, передан на хранение в музей Национального олимпийского комитета. В "Главном эфире" в 21:00 на
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Одна из самых ярких биатлонисток современности, обладательница Хрустального глобуса в зачете молодых спортсменок и первые личные награды в Кубке мира. Для Динары...
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