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У мемориала "Лагерь смерти" почтили память узников фашистских концлагерей

11.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Митинг-реквием в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей прошел и в Могилеве у мемориала "Лагерь смерти". Здесь летом 1941 после 23-дневного сопротивления Красной армии и горожан под Буйничами врагом был организован лагерь смерти. Пленных - рядовых и младшего командирского состава, захваченных на востоке от Днепра, - сгоняли сюда, на 4-й сборно-пересылочный пункт. После Шталаг № 341. Отсюда их отправляли на каторжные работы в Германию. По разным данным, в лагере смерти погибло свыше 40 тысяч человек.

"Это наша история, а история не переписывается. Да, сегодня пытаются многие страны это сделать. Но, я думаю, что все это будет у них безуспешно. И хочется, чтобы у наших детей всегда было над головой мирное небо, яркое солнце. И не знали вот этих бед, этих людских страданий ни в коем случае и потерь".

Галина Рыбцова, председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи: "Голод, холод, как можно о таком забыть?! Это хорошо, что мы без войны сейчас живем столько лет. Это просто счастье. И надо дальше это счастье и этот мир сохранить".

Минутой молчания участники митинга почтили память погибших и возложили к подножию мемориала на месте "Лагеря смерти" у Вечного огня цветы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Митинг-реквием в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей прошел и в Могилеве у мемориала "Лагерь смерти". Здесь летом 1941 после 23-дневного...
 
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