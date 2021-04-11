ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Минобра пояснил информацию о том, что родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс

11.04.2021 21:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что порядок предоставления информации об учебном процессе будет определять учреждение образования. Таким образом он в эфире телеканала СТВ прокомментировал один их пунктов нового Кодекса об образовании, согласно которому родители якобы не имеют права вмешиваться в учебный процесс.


— Это непонятно чьи интерпретации, — парировал Карпенко. — Я бы этим распространителям информации, которые делают это в Telegram-каналах, посоветовал бы взять Кодекс (он, кстати, есть в свободном доступе) и почитать его. Но это же сложно — 500 страниц — надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой.

При этом Карпенко отметил, что «единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования».

—  Это логично. Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей, это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители — такие же участники образовательного процесса и бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи. Если ребенок немотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно — нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация, — сказал глава Минобра.

7 апреля Палата представителей утвердила в первом чтении обновленный Кодекс об образовании. «Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс», — такой комментарий председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка был опубликован в телеграм-канале Министерства образования. Позже в парламенте пояснили суть нововведений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что порядок предоставления информации об учебном процессе будет определять учреждение образования.
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Минском приземлился самолет Wizz Air. Узнали, что лоукост тут делал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by