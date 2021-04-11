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Глава Минобра пояснил информацию о том, что родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс
11.04.2021 21:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что порядок предоставления информации об учебном процессе будет определять учреждение образования. Таким образом он в эфире телеканала
— Это непонятно чьи интерпретации, — парировал Карпенко. — Я бы этим распространителям информации, которые делают это в Telegram-каналах, посоветовал бы взять Кодекс (он, кстати, есть в свободном доступе) и почитать его. Но это же сложно — 500 страниц — надо прочитать, найти соответствующую статью. Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой.
При этом Карпенко отметил, что «единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования».
— Это логично. Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей, это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители — такие же участники образовательного процесса и бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи. Если ребенок немотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно — нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация, — сказал глава Минобра.
7 апреля Палата представителей
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что порядок предоставления информации об учебном процессе будет определять учреждение образования.
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